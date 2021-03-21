История «черной вдовы Gucci», по которой снимают фильм: $850 тысяч алиментов и убийство из-за ревности

Источник материала: Onliner В ноябре этого года выйдет фильм под названием «Дом Гуччи», и есть вероятность, что он получится классным. Во-первых, его снимает именитый режиссер — Ридли Скотт. Во-вторых, приглашен бомбический актерский состав, в котором и Леди Гага, и Аль Пачино, и даже Джаред Лето. Ну а в-третьих, в основе сюжета — одно из самых трагических событий в истории Gucci, когда наследника модного бренда взяла и наказала собственная жена из-за того, что тот ушел к молодой любовнице. В этой истории столько «фейспалмовых» фактов, что она точно достойна экранизации. Рассказываем о «черной вдове Gucci».

Знакомство на вечеринке

История началась на одной из миланских вечеринок, на которые часто ходила Патриция Реджани. Родившись в небогатой семье, она всегда тянулась к богеме, не хотела работать и часто забывалась в ночном образе жизни. Девушка привлекла внимание Маурицио Гуччи тем, что была похожа на Элизабет Тейлор. Знакомство с ним стало для нее большой удачей: мало того что он оказался наследником состоятельной империи, так еще и влюбился в нее по уши. Ухаживание длилось два года, влюбленные поженились в возрасте 24 лет. Брак принес двух дочерей — Алессандру и Аллегру.





Маурицио Гуччи — внук основателя бренда Gucci. В то время как ему исполнилось 22 года, бренд уже был суперуспешным: сеть разрослась по всему миру, принося многомиллионные доходы, одежду Gucci носили кинозвезды, уже тогда бренд массово копировали и подделывали.





Семья Gucci настолько не одобрила сомнительный выбор наследника, что родственники даже не пришли на свадьбу молодых, которая состоялась в 1972 году. Клану грозил раскол. Чтобы этого избежать, глава компании дал Маурицио какую-то должность, позвал их с женой в Нью-Йорк и даже позволил жить в одной из своих квартир. Но жилье было слишком скромным для них, и скоро они переехали в крутой пентхаус.





Шикарная жизнь

У Патриции был загон — желание владеть всем самым лучшим. Например, сразу после начала романа с Маурицио она потребовала у него Ferrari. После свадьбы она носила исключительно брендовую одежду и надевала все дорогущие украшения сразу, да и вообще очень гордилась принадлежностью к завидной фамилии Гуччи.





После смерти отца Маурицио унаследовал половину модного дома. У пары были апартаменты в разных городах мира, в том числе Нью-Йорке и Милане, виллы в Санкт-Морице и Акапулько, огромная яхта, частные джеты, крутые машины. Жили и радовались жизни.





Появление любовницы

С годами любовь уменьшалась и окончательно иссякла в 1985 году. Маурицио не нашел лучшего решения, чем убежать в командировку во Флоренцию, найти там любовницу и забыться. Любовницей оказалась молодая блондинка Паола Франчини, с которой он очень скоро съехался и стал забрасывать подарками. Патриция узнала о новости от семейного врача. 6 лет подряд женщина отказывалась давать согласие на развод. Было очень тяжело осознать, что звание леди Гуччи теперь будет носить другая и шикарная жизнь больше не повторится.





Что касается шикарной жизни, которая не повторится: на самом деле Маурицио не жадничал и был намерен выплачивать бывшей жене после развода по $860 тысяч в год. Но ей было мало. Известна ее фраза: «Этого едва хватит на чечевичную похлебку! Чтоб он сдох!» Несмотря на все страсти, развод состоялся в 1991 году.

День убийства

27 марта 1995 года Маурицио шел к своему офису в Милане. Его всегда встречал швейцар, и этот день не был исключением. Но в этот раз швейцару предстояло увидеть шокирующую картину: Маурицио уже стоял у самого входа в здание в ту секунду, когда раздались три выстрела. Пули попали в спину и ягодицу бизнесмена. Еще одна была пущена в висок уже после того, как он повалился на землю. Заметив швейцара, убийца выстрелил и в него, но пуля прошла мимо жизненно важных органов.





Кто мог убить известного бизнесмена? Кто угодно. Завистники, конкуренты, семья, кредиторы, мафия. Следствие безрезультатно длилось около 2 лет, но подозрение ни разу не упало на бывшую жену.





8 января 1997 года в полицейском участке итальянского региона Ломбардия раздался звонок от анонима. Некто требовал личную встречу с начальником участка Филиппо Нинни. Мотив встречи был объяснен коротко: «Я скажу лишь одно имя — Гуччи».

На встрече информатор поделился информацией, случайно услышанной в одной пятизвездочной гостинице. Там портье непонятно зачем хвастался тем, что нанял убийцу для Гуччи. После этого следствие пошло быстрее и в итоге привело к Патриции Реджани.

От любви до ненависти

Оказалось, что Патриция все это время была не просто печальной брошенкой, а брошенкой, которой напрочь сорвало крышу, особенно после того как до нее дошли слухи о свадьбе бывшего с Паолой. По словам Паолы, обозленная бывшая жена постоянно преследовала их с Маурицио, звонила, угрожала и всячески мешала жить.

Уже во время судебных заседаний общественность услышала запись одного из таких звонков. Женщина с ненавистью орала на бывшего: «Ты достиг черты. Теперь тебя презирают собственные дочери. Они больше не хотят видеть тебя, чтобы забыть о боли, которую ты им причинил. Ты — злокачественная опухоль, о вырезании которой мы все мечтаем забыть. Тебя ждут в аду».





Важную роль в убийстве сыграла подруга Патриции Джузеппина Ауриемма. У нее были странные экстрасенсорные увлечения, и во время одной из практик духи якобы подсказали ей необходимость убийства. По версии Патриции, именно преданная подружка взяла все в свои руки и была инициатором черного дела. А вот Джузеппина утверждала, что сильно нуждалась в деньгах, поэтому была вынуждена согласиться помочь в задуманном.

Далее цепочка сложилась следующим образом. Джузеппина попросила того самого отельного портье Ивано Савиони найти убийцу. Тот, в свою очередь, попросил Орацио Чикала. А он уже нашел киллера Бенедетто Черауло. Все эти действия обошлись Патриции более чем в $350 тысяч.

В день убийства 27 марта в дневнике Патриции появилось слово paradeisos, что переводится как «рай». Райским ей показался факт того, что изменщик наконец получил по заслугам и месть осуществилась.

Наказание и выход из тюрьмы

Дело закрыли в ноябре 1998 года. Киллер получил пожизненное заключение, Реджани и Чикала — по 29 лет тюрьмы, Ауриемма и Савиони — по 25 и 26 лет. Сперва наша главная героиня не могла принять наказание и даже пыталась покончить с собой, но потом успокоилась, а позже даже говорила, что в тюрьме у нее была отличная и спокойная жизнь.





В 2011 году Реджани предложили перейти в открытую тюрьму, из которой нужно будет ходить на работу, но она отказалась, сказав: «Нет, спасибо. Я никогда в жизни не работала и уж точно не собираюсь начинать сейчас». Но в 2014 году 68-летняя Патриция все же согласилась устроиться в ювелирный бутик Bozart, а чуть позже получила условно-досрочное освобождение.

Настоящее

Удивительно, но условия договора о том, что ей положено более $800 тысяч в год, все еще действуют. Более того, она получила всю сумму, накопившуюся за годы в тюрьме, а это более $16 миллионов. Правда, дочки сейчас судятся, чтобы вернуть наследство себе.

Моду Патриция любит до сих пор, наряжается и гуляет по магазинам. Живет в собственном доме с попугаем и собакой. Дочки с ней не общаются. Недавно она призналась, что Маурицио был самой большой любовью ее жизни.





Фильм

В фильме «Дом Гуччи» снимется реально звездный актерский состав. Роль Патриции исполнит Леди Гага, Маурицио — Адам Драйвер. Будут участвовать также Аль Пачино и Джаред Лето.

Что прикольно, Реджани продолжает вести себя одиозно. Недавно она сказала, что недовольна выбором актрисы на ее роль: «Меня раздражает, что она играет меня, не проявляя достаточных проницательности и чувствительности». Также она обиделась, что Леди Гага не познакомилась с ней, чтобы проникнуться своей героиней: «Каждый хороший актер должен сначала узнать персонажа, которого он будет играть». Более того, Патриция считает, что нельзя было бередить старые раны: «У меня есть две дочери, и мне не хочется, чтобы они заново пережили смерть своего отца».



