"Переобуться успеете?": В Минске появилась политическая инсталляция из обуви

Инсталляция из обуви в Чижовке / Еврорадио

Каждой паре обуви соответствует своя подпись-оправдание. Например: "Идеолог — это просто работа", "Я вообще-то всегда была за перемены", "Понимаете, на меня давили, а у меня кредиты!", "Ну мы же не думали, что так всё закончится", "Пообещали квартиру, как я мог отказать?",Еврорадио.