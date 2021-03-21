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"Переобуться успеете?": В Минске появилась политическая инсталляция из обуви
Источник материала: Партизан
В минском микрорайоне "Чижовка" появилась политическая инсталляция из обуви. Она посявщена "переобуванию" — резкой смене политической позиции — и тем оправданиям, которые люди будут придумывать своим поступкам, за которые им станет стыдно.
Инсталляция из обуви в Чижовке / Еврорадио
Каждой паре обуви соответствует своя подпись-оправдание. Например: "Идеолог — это просто работа", "Я вообще-то всегда была за перемены", "Понимаете, на меня давили, а у меня кредиты!", "Ну мы же не думали, что так всё закончится", "Пообещали квартиру, как я мог отказать?",
Инсталляция заканчивается надписью: "Переобуться успеете?".
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В минском микрорайоне "Чижовка" появилась политическая инсталляция из обуви. Она посявщена "переобуванию" — резкой смене политической позиции — и тем оправданиям,...
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