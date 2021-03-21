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«Правообладателем базы данных является Минтруда»: в Бресте засекретили данные о количестве «тунеядцев»

21.03.2021 11:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Зато мы узнали, сколько человек, по данным Министерства труда и соцзащиты, числились официальными «тунеядцами» на 1 марта в целом по стране.



Два года назад, в марте 2019-го, «Брестская газета» готовила материал о количестве в городе так называемых тунеядцев. Чтобы узнать, сколько их в областном центре, пишет b-g.by, мы отправляли официальные запросы в администрацию Ленинского и Московского районов города. Нам ответили, что на 1 марта 2019 года в базе данных не занятых в экономике числились 17 238 жителей Московского района и 7 291 – Ленинского – всего 24 530 жителей Бреста.

В начале 2021 года «БГ» опять заинтересовалась темой тунеядцев и в начале марта обратилась с запросами в обе администрации. Мы попросили предоставить данные по количеству жителей, официально не занятых в экономике и являющимися 100-процентными плательщиками ЖКУ, сообщить о том, сколько людей включили в базу по ошибке (два года назад нам предоставили и такую информацию – прим. ред.), сколько человек обратились в комиссии по содействию занятости населения за помощью в трудоустройстве, а заодно попросили предоставить график работы комиссии.
 
Получив письма из администраций городских районов, мы поняли, что, по сути, нам ответили лишь на последний вопрос. Сколько в Бресте людей «не участвуют в финансировании госрасходов» узнать в этот раз не удалось.

Так, в Ленинском районе нам ответили, что согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 31 марта 2018 года №239, правообладателем базы данных не занятых в экономике является Министерство труда и социальной защиты. Обратите внимание: в марте 2019 года, т. е. спустя год после принятия этого постановления, в обеих городских администрациях нам предоставили все данные, которые мы просили.

В администрации Московского района нам сообщили, что сведения о количестве плательщиков жилищно-коммунальных услуг формируются Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь на основании сведений, предоставленных республиканскими органами, и впоследствии выверяются на местах организациями жилищно-коммунальных хозяйств и органами внутренних дел на предмет проживания и регистрации по указанным в базе адресам, подтверждения факта собственности на жилое помещение.

Зато из этого ответа мы узнали, сколько человек, по данным Министерства труда и соцзащиты, числились официальными «тунеядцами» на 1 марта 2021 года в целом по стране – 14 560 человек. Здесь стоит отметить, что два года назад только в Бресте их насчитали больше 24 тысяч. Такая вот статистика.

«Граждан, ошибочно включенных в базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике до 1 марта 2021 года не выявлено», – говорится в ответе из Московской администрации.

К слову, в феврале 2019 года замминистра труда и соцзащиты Валерий Ковальков на одном из заседаний сообщил, что в базе данных не занятых в экономике трудоспособных граждан в Беларуси насчитывается более 425 тысяч человек. Получается, что за два года база сократилась примерно в 29 раз.
 
Теги: Брест
 
 
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Зато мы узнали, сколько человек, по данным Министерства труда и соцзащиты, числились официальными «тунеядцами» на 1 марта в целом по стране.
 
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