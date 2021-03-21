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Эта девушка наносит макияж с помощью пальцев ног – видео

21.03.2021 11:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

TikTok-инфлюенсер с тремя миллионами подписчиков прославилась благодаря обучающим видео о макияже, который она делает с помощью пальцев ног. Бунтида "Фай" Чиннавонг родилась с особенностями: у нее нет рук, а одна нога значительно короче другой. В роддоме ее матери сказали, что дочь проживет не больше девяти месяцев, однако к 21 году Фай удалось не только выжить, но и достичь успеха.

"Я стала бьюти-блогером еще в старшей школе. В то время я перестала ходить в школу для инвалидов и перешла в обычную школу. Ученики в школе для обычных детей были очень хорошо одеты. Они пользовались косметикой, и я почувствовала, что тоже хочу начать делать макияж", – рассказала Фай.

Ее интересовал максимально естественный макияж, который подчеркивал бы достоинства, но был бы незаметен. Девушка стала выкладывать ролики, вести прямые эфиры и вскоре набрала миллионную аудиторию. Сейчас она задумывается о том, чтобы использовать свою популярность в просветительских целях.

"Я хочу снять короткометражный фильм об инвалидах. Я работаю над тем, чтобы люди думали об инвалидах позитивно", – поделилась своими планами Фай.

Смотрите на видео, как ловко девушка справляется с кистями и тональными средствами.

 
 
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В роддоме матери Бунтиды говорили, что ее дочь не проживет больше девяти месяцев. Но Бунтида не только выжила, но и прославилась! Ее бьюти-видео смотрят миллионы...
 
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