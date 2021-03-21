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Опасный астероид диаметром с километр несется к Земле

21.03.2021 11:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вблизи планеты сегодня, 21 марта, пролетит космическое тело диаметром почти в километр. Как считают специалисты Центра изучения околоземных объектов, астероид потенциально опасен, хотя он вряд ли окажется ближе 2 млн. км.

 

Опасный астероид диаметром с километр несется к Земле

 

Скорость астероида, по оценкам астрономов, составляет 124 000 км в час, что намного выше, чем у других космических тел, которые падают на Землю.

 

 

По словам ученых, астероид будет достаточно ярким, будет виден в южном полушарии, поэтому понаблюдать за небесным телом смогут и астрономы-любители.

 
 
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Вблизи планеты сегодня, 21 марта, пролетит космическое тело диаметром почти в километр. Как считают специалисты Центра изучения околоземных объектов, астероид...
 
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