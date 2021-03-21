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Фотофакт. В Пуховичском районе «Пежо» вылетел с дороги и перевернулся — водитель погиб
Источник материала: Навiны
Днем 20 марта в деревне Ситники Пуховичского района Минской области произошла автоавария со смертельным исходом.
По предварительной информации
Водитель скончался на месте аварии.
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Днем 20 марта в деревне Ситники Пуховичского района Минской области произошла автоавария со смертельным исходом.
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