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Фотофакт. В Пуховичском районе «Пежо» вылетел с дороги и перевернулся — водитель погиб

21.03.2021 11:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Днем 20 марта в деревне Ситники Пуховичского района Минской области произошла автоавария со смертельным исходом.

 

Фотофакт. В Пуховичском районе «Пежо» вылетел с дороги и перевернулся — водитель погиб

 

По предварительной информации ГАИ, 65-летний водитель «Пежо» не справился с управлением на закруглении дороги — автомобиль вынесло с дорожного полотна в кювет, и он опрокинулся.

Водитель скончался на месте аварии.

 
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Днем 20 марта в деревне Ситники Пуховичского района Минской области произошла автоавария со смертельным исходом.  
 
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