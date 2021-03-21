Фотофакт. В Пуховичском районе «Пежо» вылетел с дороги и перевернулся — водитель погиб

Днем 20 марта в деревне Ситники Пуховичского района Минской области произошла автоавария со смертельным исходом.





По предварительной информации ГАИ , 65-летний водитель «Пежо» не справился с управлением на закруглении дороги — автомобиль вынесло с дорожного полотна в кювет, и он опрокинулся.

Водитель скончался на месте аварии.