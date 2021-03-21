Для чего сейчас в Беларуси ставка рефинансирования и почему ее не повысили? Ликбез от экономиста

Источник материала: Onliner Ставка рефинансирования стоит в повестке вот уже которую неделю. А все дело в том, что Национальный банк после заседания 12 марта принял решение не повышать этот показатель. Несмотря на все ожидания экспертов. Вот уже восемь месяцев ставка рефинансирования самая низкая в истории страны. В очередном выпуске подкаста «Про деньги» рассказываем, как появилась ставка рефинансирования, для чего она существует и какой должна быть в Беларуси. В студии журналист Onliner Настасья Занько и старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

В текстовой версии излагаем только главные мысли. Полную версию слушайте в аудиоформате. Подписаться на подкаст можно в сервисе «Яндекс.Музыка» . Также его можно слушать на устройствах Apple или других подкастоприемниках. Ссылка на скачивание самого файла в формате mp3 находится тут .

Главные мысли

Говоря предельно упрощенно, работа банков — собирать деньги у тех, у кого есть их излишек, и выдавать деньги тем, кто в них нуждается. То есть банки привлекают депозиты и при этом выдают кредиты.





Особенность этой деятельности состоит в том, что сроки депозитов и кредитов разные. На депозитах кто-то хранит деньги месяц, кто-то — полгода, год, редко больше двух лет. С другой стороны, предприятия нуждаются в длинных кредитах на 5, 10, 20 лет. Задача банков — балансировать те деньги, которые приносят.

Практически сразу с момента возникновения банков (в Европе речь идет о 14—15-м веках) людям стали знакомы банковские кризисы. Для решения этих проблем возникла двухуровневая банковская система, которая состоит из центрального банка и всех остальных коммерческих банков.

Центральный банк является кредитором последней инстанции. Грубо говоря, если банки не могут привлечь деньги, то центральный банк помогает им. Но центральный банк выдает обычным банкам деньги под процент.

Так вот в самой упрощенной форме ставка рефинансирования — это как раз ставка, по которой центральный банк кредитует коммерческие банки.





В теории от ставки рефинансирования зависят все остальные ставки в экономике. В частности, те, по которым банки привлекают депозиты и выдают кредиты. Общая зависимость простая, грубо говоря, достаточно линейная: чем выше ставка рефинансирования, тем выше будет ставка и по депозитам, и по кредитам. И наоборот — ставка рефинансирования задает стоимость денег в экономике. Этой стоимости соответствуют все операции с деньгами, связанные с процентами: когда мы даем деньги банку под проценты (кладем их на депозит) и когда аналогично банк дает деньги нам (мы получаем кредит).

Иногда данная система дает сбой. В частности, это сейчас происходит в Беларуси. Ставка рефинансирования немного теряет свою роль. То есть сегодня ставки по депозитам могут быть более чем в два раза выше ставки рефинансирования, а ставки по кредитам — в три раза и более выше, чем ставка рефинансирования.

По сути, ставка сейчас используется при директивном кредитовании неэффективных, убыточных госпредприятий.

Тем не менее если у кого-то кредит или депозит привязан к ставке по какой-то формуле (ставка рефинансирования плюс столько-то процентов), то ставка рефинансирования напрямую будет влиять на наши депозиты и кредиты.





Когда ставку рефинансирования повышают, а когда понижают? Любая рыночная экономика развивается циклами, они неотъемлемая часть экономики. Есть цикл роста, который характеризуется ускорением роста экономики, занятости и деловой активности. Но на таком фоне обычно ускоряется инфляция — быстрее растут цены.

Есть цикл снижения, когда экономика замедляет свой рост, а то и падает. Уровень деловой активности снижается, безработица растет, но при этом обычно замедляется инфляция или превращается в дефляцию (снижение цен). Казалось бы, лучше ведь рост — и чем больше, тем лучше. Но высокая инфляция, которой, как правило, сопровождается сильный экономический рост, — это минус для экономики, для всего населения, предприятий (становится невозможным бизнес-планирование).

Поэтому стимулировать бесконечный рост бессмысленно. В ситуации нормального, здорового цикла, после того как рост экономики выливается в рост инфляции, центральный банк повышает ставку, чтобы сдержать инфляцию. Таким образом, деньги становятся дороже. Дальше при прочих равных будет рост ставок по депозитам и кредитам. У людей больше стимулов не тратить деньги, а положить их в банк под процент.





Рост ставок тормозит экономику и снижает инфляцию, а падение разгонят экономику и инфляцию. В нормальном состоянии это бесконечный цикл. В этом механизме бывают определенные сбои, приводящие к мировым финансовым кризисам, при которых ставки могут быть на нуле, но инфляция вырасти не может. Это то, что сейчас происходит в развитых странах.

Есть еще такая неприятная ситуация, как стагфляция. При стагфляции наблюдаются одновременно высокая инфляция и низкие или отрицательные темпы роста экономики. Тогда у регулятора возникают противоположные задачи: вроде для борьбы с высокой инфляцией хорошо бы ставку повысить, а чтобы стимулировать слабую экономику, хорошо бы ставку понизить. Но в этой ситуации слабость экономики, как правило, зависит не от ставок.

Чаще всего это структурные проблемы, связанные с низким качеством государственного регулирования экономики. В этой ситуации снижением ставок экономику не подстегнешь.

А вот дальше разогнать инфляцию можно запросто. С одной стороны, для борьбы с высокой инфляцией хорошо бы ставку поднимать, а с другой стороны, проблемы экономики, по идее, нужно решать какими-то серьезными структурными реформами, меняя не просто стоимость денег в экономике, а вообще принципы, по которым она работает.





Процентные ставки должны быть положительными в реальном выражении, то есть больше инфляции (к кризису в развитых странах это не относится, там немного другая история). Что означает положительная процентная ставка? Если вы дали в долг другу 100 рублей под ставку в 10%, друг вам вернет через год 110 рублей. Если за этот год инфляция составила те же 10%, то в реальном выражении ставка получилась нулевая: вы через год на 110 рублей купите ровно столько же товаров, сколько и сегодня на 100. То есть вы не стали ни богаче, ни беднее.

Если при инфляции в 10% вы дали другу деньги под 15%, то он вернет вам 115 рублей и вы немного заработаете. Но если вы дали другу деньги под 5%, то при 10%-й инфляции через год вы получите 105 рублей и потеряете 5 рублей. Эта ситуация называется отрицательной реальной ставкой.

Всем вкладчикам хотелось бы, чтобы ставка была положительной в реальном выражении, чтобы она обгоняла инфляцию. Естественно, банки стремятся, чтобы ставка по кредитам была положительной и тоже обгоняла инфляцию. В противном случае вкладчик или банк попросту теряет деньги.





В Беларуси, по последним данным, за февраль инфляция в годовом выражении (годовое выражение — это период за последние 12 месяцев. — Прим. Onliner) составляет 8,7%, а ставка рефинансирования — 7,75%. То есть это отрицательная процентная ставка, чего в нормальной экономике быть не должно (кроме исключений, связанных с мировым кризисом, не затрагивающим Беларусь).

Какой должна быть ставка рефинансирования в Беларуси сейчас? Проблема у нас не столько в величине ставки, сколько в том, что она перестала играть свою роль ставки, по которой Нацбанк кредитует коммерческие банки.

Кроме ставки рефинансирования, есть еще две связанные с ней ставки. Это ставка овернайт — ставка, по которой Нацбанк кредитует банки. Она сейчас на один процентный пункт выше ставки рефинансирования. И ставка изъятия ликвидности — ставка, по которой Национальный банк может забирать у коммерческих банков свободные деньги на свой депозит. Эта ставка на один процентный пункт ниже ставки рефинансирования. То есть обе эти ставки двигаются за ставкой рефинансирования.

С прошлого года эти стандартные механизмы кредитования Нацбанком коммерческих банков у нас не работают. Работают другие механизмы, так называемые аукционы по объявленной цене, когда Национальный банк, по сути, директивно решает, сколько кредитов ему выдать и по какой процентной ставке.





Получается парадоксальная ситуация: когда ставка рефинансирования не выполняет свою роль, по большому счету все равно, какая это ставка. Но если к рефинансированию банков ставка сейчас не имеет отношения, то к кредитованию неэффективных убыточных госпредприятий имеет. Собственно говоря, это и есть причина, по которой эту ставку не увеличили, чтобы не росла нагрузка на убыточные госпредприятия и не росла нагрузка на бюджет в том случае, если из него погашаются долги за эти убыточные госпредприятия.

Здесь вопрос в том, что ставка рефинансирования должна выполнять свою функцию, что все остальные ставки в финансовом секторе должны быть связаны с ней. В таком случае имело бы смысл обсуждать размер этой ставки.

Таймлайн

00:16 — 05:07. Что такое ставка рефинансирования и когда она появилась?

Что такое ставка рефинансирования и когда она появилась? 05:07 — 07:54. На что влияет ставка рефинансирования?

На что влияет ставка рефинансирования? 07:54 — 15:00. Когда ставку рефинансирования повышают, а когда понижают? И что такое стагфляция?

Когда ставку рефинансирования повышают, а когда понижают? И что такое стагфляция? 15:00 — 18:35. Кому хорошо от того, что ставки низкие или высокие? А кому плохо? Есть ли оптимальная ставка рефинансирования?

Кому хорошо от того, что ставки низкие или высокие? А кому плохо? Есть ли оптимальная ставка рефинансирования? 18:35 — 21:53. Что происходит, если ставка рефинансирования завышена или занижена?

Что происходит, если ставка рефинансирования завышена или занижена? 21:53 — 26:02. Какой должна быть ставка рефинансирования в Беларуси сейчас?

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