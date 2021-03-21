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Geely создала новый премиум-бренд для конкуренции с Tesla

21.03.2021 12:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Высококлассные электромобили, которые бросят вызов в премиальных сегментах рынка, будут продаваться под специально создаваемым брендом Zeekr.



Фото Geely и Автобизнеса

Как сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники, электромобили под маркой Zeekr будут строиться на базе новой платформы Sustainable Experience Architecture (SEA), которая разрабатывалась в течение нескольких лет и предполагает использование для электромобилей разных классов и марок, то есть обладает достаточно большой гибкостью и универсальностью, пишет Автобизнес. Базой для компании станет подразделение Lingling Technologies.



Как отмечаeт Reuters, "это будет новая попытка Geely выйти на более высокий рынок, и она поддерживает давние амбиции основателя и председателя правления Ли Шуфу по выпуску автомобилей премиум-класса "как Mercedes-Benz" в попытке сразиться с лидером электромобилей Tesla Inc". Также читателям напоминают, что запуск новых брендов для продажи электромобилей – нормальная практика для китайских компаний, достаточно вспомнить опыт Great Wall и SAIC Motor. Собственно говоря, и у Geely уже есть отдельный бренд под названием Geometry, но он выпускает модели среднего ценового диапазона.

Также примечательно, что по примеру Tesla китайцы планируют отказаться от традиционной схемы работы с дилерами, а намерены продавать модели Zeekr через специальные выставочные залы или "хабы", которые будут открыты в различных городах. Сама компания Geely от комментариев пока отказалась.

 
 
 
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Высококлассные электромобили, которые бросят вызов в премиальных сегментах рынка, будут продаваться под специально создаваемым брендом Zeekr.
 
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