Geely создала новый премиум-бренд для конкуренции с Tesla

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пишет Автобизнес. Базой для компании станет подразделение Lingling Technologies. Как сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники, электромобили под маркой Zeekr будут строиться на базе новой платформы Sustainable Experience Architecture (SEA), которая разрабатывалась в течение нескольких лет и предполагает использование для электромобилей разных классов и марок, то есть обладает достаточно большой гибкостью и универсальностью,Автобизнес. Базой для компании станет подразделение Lingling Technologies.













Как отмечаeт Reuters, "это будет новая попытка Geely выйти на более высокий рынок, и она поддерживает давние амбиции основателя и председателя правления Ли Шуфу по выпуску автомобилей премиум-класса "как Mercedes-Benz" в попытке сразиться с лидером электромобилей Tesla Inc". Также читателям напоминают, что запуск новых брендов для продажи электромобилей – нормальная практика для китайских компаний, достаточно вспомнить опыт Great Wall и SAIC Motor. Собственно говоря, и у Geely уже есть отдельный бренд под названием Geometry, но он выпускает модели среднего ценового диапазона.





Также примечательно, что по примеру Tesla китайцы планируют отказаться от традиционной схемы работы с дилерами, а намерены продавать модели Zeekr через специальные выставочные залы или "хабы", которые будут открыты в различных городах. Сама компания Geely от комментариев пока отказалась.



