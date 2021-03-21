МТЗ и КАМАЗ могут стать партнерами. Стало известно о трех проектах









пишет Автобизнес, что Минский тракторный и Камский автомобильный заводы могут сотрудничать по целому ряду направлений. На этой неделе на КАМАЗе побывала делегация белорусских машиностроителей во главе с министром промышленности Петром Пархомчиком. На встрече с руководством российского автогиганта генеральный директор ОАО "МТЗ" Виталий Вовк заявил,Автобизнес, что Минский тракторный и Камский автомобильный заводы могут сотрудничать по целому ряду направлений.









Первое – это производство в Татарстане тракторов BELARUS с двигателями Cummins, которые выпускает совместное предприятие "КАММИНЗ-КАМА" в Набережных Челнах (доля ПАО "КАМАЗ" – 50%).













Минске был разработан и в настоящее время проходит испытания трактор BELARUS-2022 с обновленным дизайном, который оснастили 215-сильным дизелем Cummins QSB6.7 215. Это рядная "шестерка" с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером. Мотор соответствует экологическому стандарту Stage III.













Новинка предназначена в первую очередь для российского рынка и планируется к выпуску на заводе "ТПК МТЗ-Татарстан" в Елабуге. Там же будут собираться и другие модели тракторов BELARUS с моторами Cummins, в том числе с 4-цилиндровыми QSB4.5 номинальной мощностью 90-160 л.с.





Как сообщили АВТОБИЗНЕСУ в пресс-службе ОАО "МТЗ", в ближайшие 3-4 года завод в Елабуге должен выйти на ежегодный объем производства 5 тыс. единиц тракторов.





Второе направление сотрудничества ОАО "МТЗ" и ПАО "КАМАЗ" – адаптация под тракторы BELARUS российского производства тракторной CVT-коробки передач (вариаторной), которую могло бы выпускать другое СП КАМАЗа – "ЦФ КАМА".





Третье возможное направление сотрудничества связано с новым литейным заводом, который КАМАЗ строит в Казахстане. Поскольку у МТЗ в этой стране также создается свое производство (изготовление передних мостов для тракторов), белорусы заинтересованы в получении с "камазовского" завода отливок.