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Музей восковых фигур в Техасе убрал изображение Трампа – посетители слишком часто его били
Источник материала: Партизан
Музей восковых фигур Луи Тюссо в Сан-Антонио (Техас, США) снял с показа свою статую бывшего президента США Дональда Трампа из-за того, что посетители неоднократно били его кулаками. Об этом сообщает San Antonio Express-News.
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
Как отмечается,
Видео из музея в Сан-Антонио, когда там еще стояла статуя Трампа:
В октябре 2020-го в преддверии президентских выборов в США музей мадам Тюссо в Берлине поместил свою восковую статую Трампа в мусорный контейнер – этот акт был призван отразить его ожидания от ноябрьских выборов.
- 15 декабря 2021 года были объявлены итоги голосования выборщиков в выборах президента США, в котором Байден победил с 306 голосами против 232 у Трампа.
- 20 января 2021 года состоялась инаугурация Байдена.
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Музей восковых фигур Луи Тюссо в Сан-Антонио (Техас, США) снял с показа свою статую бывшего президента США Дональда Трампа из-за того, что посетители неоднократно...
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