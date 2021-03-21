Музей восковых фигур в Техасе убрал изображение Трампа – посетители слишком часто его били





Дональд Трамп (фото - ЕРА)





пишет liga.net, статую Трампа перенесли на склад, поскольку нанесенные ей повреждения стали слишком заметными. Как отмечается,liga.net, статую Трампа перенесли на склад, поскольку нанесенные ей повреждения стали слишком заметными.





Видео из музея в Сан-Антонио, когда там еще стояла статуя Трампа:













В октябре 2020-го в преддверии президентских выборов в США музей мадам Тюссо в Берлине поместил свою восковую статую Трампа в мусорный контейнер – этот акт был призван отразить его ожидания от ноябрьских выборов.













- 15 декабря 2021 года были объявлены итоги голосования выборщиков в выборах президента США, в котором Байден победил с 306 голосами против 232 у Трампа.





- 20 января 2021 года состоялась инаугурация Байдена.