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Белорусы не завоевали олимпийских лицензий на турнире по греко-римской борьбе в Венгрии
Источник материала: Партизан
Белорусские атлеты не смогли завоевать олимпийские лицензий на континентальном квалификационном турнире по греко-римской борьбе, который проходит в Будапеште.
Сослан Дауров (60 кг), уступил в стартовом поединке молдавскому атлету Виктору Чобану (2:7),
Первый соперник Александра Грабовика (97 кг), мощный норвежец Феликс Балдауф на ковер не вышел, за что ему было засчитано поражение. Увы, развить успех спортсмен из Новогрудка не смог, признав поражение от выступающего за команду Италии Николоза Кахелашвили (0:2).
В самом престижном весе 130 кг Георгий Чугошвили проиграл поляку Рафалу Анжею Краевскому (2:6), передает БЕЛТА.
Таким образом, лицензия на Игры в Токио, завоеванная на чемпионате мира 2019 года Николаем Стадубом в весовой категории 87 кг пока остается у белорусских борцов греко-римского стиля единственной. Последний шанс изменить ситуацию будет у них на всемирном отборочном турнире, который пройдет с 6 по 9 мая в Софии, отмечает БЕЛТА.
Ранее в столице Венгрии три пропуска на Игры в Токио выиграли белорусские мастера вольной борьбы Али Шабанов, Александр Гуштын и Денис Хроменков. Еще две лицензии в Будапеште завоевали представительницы женской борьбы Ванесса Колодинская и Василиса Марзалюк. Ирина Курочкина квалифицировалась на Олимпиаду ранее, после чемпионата мира-2019 в Нур-Султане.
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Белорусские атлеты не смогли завоевать олимпийские лицензий на континентальном квалификационном турнире по греко-римской борьбе, который проходит в Будапеште.
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