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Польский клуб «Сталь» выразил солидарность с белорусскими спортсменами
Источник материала: Хартия'97
Польский клуб «Сталь» выразил солидарность с белорусскими спортсменами
Фотофакт.
Футбольный клуб «Сталь» из города Сталева-Воля (Д4) стал первым польским клубом, который выразил солидарность с белорусскими спортсменами, пишет
Футболисты вышли на предматчевую разминку в специальных майках со слоганом «Солидарность со свободными спортсменами Беларуси», которые для них подготовили болельщики брестского «Динамо».
Памятные футболки, подписанные игроками, отправятся в Музей фонда солидарности и будут использоваться в благотворительных акциях.
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