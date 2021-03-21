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Польский клуб «Сталь» выразил солидарность с белорусскими спортсменами

21.03.2021 12:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Польский клуб «Сталь» выразил солидарность с белорусскими спортсменами

  • 21.03.2021, 12:24
Польский клуб «Сталь» выразил солидарность с белорусскими спортсменами

Фотофакт.

Футбольный клуб «Сталь» из города Сталева-Воля (Д4) стал первым польским клубом, который выразил солидарность с белорусскими спортсменами, пишет «Трибуна».

Футболисты вышли на предматчевую разминку в специальных майках со слоганом «Солидарность со свободными спортсменами Беларуси», которые для них подготовили болельщики брестского «Динамо».

Памятные футболки, подписанные игроками, отправятся в Музей фонда солидарности и будут использоваться в благотворительных акциях.

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