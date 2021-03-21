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Сидней охватили сильные наводнения

21.03.2021 12:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Сидней охватили сильные наводнения

  • 21.03.2021, 12:20
Сидней охватили сильные наводнения

Австралийские власти призывают жителей эвакуироваться.

Власти Сиднея приказала эвакуировать большую часть австралийского города за большого риска наводнений. Правительство объявило о состоянии стихийного бедствия в некоторых регионах.

Об этом сообщают BBC и CNN, пишет «Новое время».

Местные чиновники заявили, что все, кто живут в низко расположенных регионах Сиднея, должны выехать оттуда. Ожидается, что через 12 часов в городе выпадет до 100 мм дождя, а в некоторых районах — до 300 мм.

По словам премьер-министра австралийского штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян, часть северного побережья штата переживает «событие, которое случается раз в 100 лет» и предупредила об опасности. Там во время наводнения спасли уже десятки человек, еще тысячам жителям Сиднея могут приказать эвакуироваться. Правительство Австралии объявило состояние стихийного бедствия в некоторых районах штата.


Основные дороги остаются в этом районе города перекрытыми, а в центрах аварийной эвакуации, которые создали во всех штатах Австралии, собираются сотни людей. Накануне, 20 марта, река Варрагамба — главный источник воды Сиднея — начала разливаться впервые за последние годы, что значительно ухудшило ситуацию в регионе.


Ливни и сильный ветер, вероятно, продлятся до конца следующей недели, а наводнения прекратятся, как ожидается, до четверга, пишет BBC.

Государственные служащие по чрезвычайным ситуациям уже заявили, что некоторые школы в пострадавших районах закроют, жителей просят оставаться работать дома.

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