Источник материала: Хартия'97

Какие дома можно купить под Минском от $15 до $30 тысяч 1 21.03.2021, 12:12

Обзор интересной недвижимости вблизи столицы.

Весна пришла (хотя зима еще судорожно сопротивляется), а значит, дачный сезон объявляется открытым. Сайт realt.by сделал подборку дач и домов, которые можно купить возле Минска до $ 30 тыс.

Дом в 150 «квадратов» и 25 соток земли по цене дачи









Подборку дач начнем с домика в деревне, а все потому. что цена — $15,5 тыс. Именно столько просит собственник за недостроенный сруб в 150 «квадратов» с собственным прудиком на участке в 25 соток. Находится объект в деревне Швабы, что в 50 километрах от МКАД и 20 километрах от Логойска. Стадия строительства — 42%, поэтому вселиться сразу не получится, но если постараться — к лету объект будет готов. Из минусов — есть вопросы по коммуникациям, из плюсов — асфальтированная дорога прямо до Минска.

Дача в сосновом лесу за $ 25 тыс.









За $ 25 тыс. можно купить современный «каркасник» в стиле barn house. Дача находится у леса, а прямо на участке растут взрослые сосны. Площадь дома — 72 «квадрата», есть мансарда, на окнах 3-камерные стеклопакеты из немецкого профиля. Площадь участка — 9,5 сотки, по периметру территория огорожена забором. До Минска отсюда порядка 40 километров.

Больше 20 соток и небольшая дача за $ 22,9 тыс.









Дом находится в 25 километрах от МКАД в садовом товариществе «Надежда» (логойское направление). Здесь продается небольшой дачный домик и два смежных участка земли по 10 соток каждый. За все продавец просит $ 22,9 тыс.

Сам дом каркасно-древесный, с навесом, построен в 2019 году. Общая площадь — 22,9 кв. м, жилая комната — 18 «квадратов». Есть встроенная кухня, 2 шкафа, диван и двухъярусная кровать, а также санузел с душем. Из коммуникаций: подведено электричество, конвекторное отопление, водоснабжение — скважина, местная канализация. Но, пожалуй, самое главное — рядом с домом лес.

Дача с ремонтом и мебелью за $ 27 тыс.









А вот еще один интересный объект — небольшой домик с террасой у леса в 45 километрах от МКАД. Участок — 10 соток, площадь дачи — 40 «квадратов». Электричество, интернет, телефон проведены. Отопление: теплый пол, кондиционер и конвектор. Продается дача с ремонтом и мебелью. Цена — $ 27 тыс., приобрести можно через аукцион/конкурс.

Дом площадью 277 «квадратов» за $ 27,5 тыс.









Кое-что интересное мы нашли и в деревне Клинок, что в 47 километрах от Минска. Здесь на продажу выставлен объект площадью 270 «квадратов» на участке в 22 сотки. Есть ощущение, что раньше здание было нежилым. Об этом сигнализируют стулья, как из школьного актового зала, табличка «Выход» над дверью и нарезка помещений. Вместе с тем выглядит объект перспективно и вполне может стать комфортной семейной усадьбой. Несущие стены кирпичные, коммуникации центральные (газ, вода, отопление, электричество (220/380 кВт), асфальтированный подъезд. Рядом лес и озеро. Выглядит дом вот так, стоит $27,5 тыс. с торгом.

Новая дача с баней за $ 18,5 тыс.









Следующая дача находится в садовом товариществе «Красное урочище» (36 километров до Минска). Площадь участка — 5,41 сотки, площадь дома — 65,9 «квадрата». Дом каркасный на винтовых сваях, построен в 2020 году. На окнах стеклопакеты ПВХ, крыша — металлопрофиль. В доме две спальни и гостиная, объединенная с кухней. Внутренняя отделка: гипсокартон, натяжные потолки, ламинат на полу. Отопление — электрические батареи, есть скважина, санузел совмещенный. Помимо дома, на участке есть баня и хозпостройки. Продается объект без мебели и, со слов продавца, требует некоторых доделок. Цена — $ 18,5 тыс., возможен торг.

Дача с баней в 22 километрах от МКАД за $ 21,9 тыс.









За $21,9 тыс. продается симпатичная дача в садовом товариществе «Вишня» (22 км от МКАД). Дом одноэтажный из бруса, построен в 2016 году. Площадь объекта — 32,5 квадратного метра. Есть летняя кухня, сауна и мансарда. На окнах стеклопакеты, в санузле пол с подогревом. Площадь участка — 5 соток, отопление электрическое, канализация местная. Продается дача с мебелью.

Дача за $ 19,8 тыс.









Завершает обзор дача в СТ «Глобус-9» (39 километров от МКАД в молодечненском направлении). Сборно-щитовой дом был построен в 1986 году, но в 2019—2020 гг. прошел полную реконструкцию с капитальным ремонтом фасада и внутренней отделкой. Дом утеплен (для проживания в дачный сезон), заменена стропильная система, разведена электропроводка, оборудован мансардный этаж, возведена пристройка по каркасной технологии; установлены стеклопакеты, полы — линолеум, межкомнатные двери МДФ, входная — металлическая. На первом этаже расположены 3 комнаты и кухня, на мансардном этаже большая жилая комната с двумя окнами. Также в цоколе есть подвал (выведена электрика), погреб и помещение для хранения садового инвентаря.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .