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Минская Серебрянка вышла на яркий марш с фаерами
Источник материала: Хартия'97
Минская Серебрянка вышла на яркий марш с фаерами
Жители микрорайона отправили одного известного «деятеля» в автозак.
Жители минской Серебрянки вышли на яркий марш с фаерами, сообщает
Люди скандировали «Лукашенко в автозак!».
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Жители микрорайона отправили одного известного «деятеля» в автозак.
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