Источник материала: Хартия'97

Международный уголовный суд в Гааге рассматривает возможность расследования преступлений Лукашенко 2 21.03.2021, 11:41

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Появился ответ на инициативу белорусов.

В сентябре 2020 года белорусы отправили обращение в Международный уголовный суд в Гааге .

Обращение подписали 37 362 человек из 102 стран мира.

Оно было создано как ответ на захват власти в Беларуси Лукашенко путем фальсификации выборов 9 августа 2020 г., жестокого подавления мирных протестов, в том числе с применением оружия, и массовых репрессий против белорусов.

Как сообщают инициаторы обращения, оно было официально зарегистрировано и Международный уголовный суд в Гааге рассматривает возможность расследования преступлений Лукашенко.





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