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Международный уголовный суд в Гааге рассматривает возможность расследования преступлений Лукашенко
Источник материала: Хартия'97
Международный уголовный суд в Гааге рассматривает возможность расследования преступлений Лукашенко
Появился ответ на инициативу белорусов.
В сентябре 2020 года
Обращение подписали 37 362 человек из 102 стран мира.
Оно было создано как ответ на захват власти в Беларуси Лукашенко путем фальсификации выборов 9 августа 2020 г., жестокого подавления мирных протестов, в том числе с применением оружия, и массовых репрессий против белорусов.
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Появился ответ на инициативу белорусов.
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