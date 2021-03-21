|
«Посольство закрыто, все высланы за шпионаж»
Источник материала: Хартия'97
«Посольство закрыто, все высланы за шпионаж»
Новый провал Кремля в Болгарии.
В Болгарии накрыли российскую шпионскую сеть. Взяли шестерых. Нити ведут в посольство России, пишет телеграм-канал
Премьер Бойко Борисов устало сообщил: «В очередной раз нам приходится объявлять российских дипломатов нежелательными персонами».
Самое смешное, что в прошлом году Болгария трижды высылала за шпионаж российских «дипломатов» - чекистов под прикрытием. В январе, сентябре и декабре. А до этого - в октябре 2019-го. В среднем по одной высылке за четыре месяца.
Наступивший год не сломал тенденции. И трех месяцев не прошло, как кому-то из посольства в Софии уже пора готовиться к старту на Родину.
Если «разведчики» будут работать столь же споро, а болгарская контрразведка продолжит отгружать ценный груз в Москву так же оперативно, то скоро в нашем посольстве вообще не останется людей. Лишь одетый в бекешу бородатый сторож на закрытых воротах, мрачно указующий удивленным посетителям на объявление: «Посольство закрыто. Все высланы за шпионаж».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый провал Кремля в Болгарии.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)