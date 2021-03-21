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«Посольство закрыто, все высланы за шпионаж»

21.03.2021 12:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Посольство закрыто, все высланы за шпионаж»

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  • 21.03.2021, 11:37
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«Посольство закрыто, все высланы за шпионаж»

Новый провал Кремля в Болгарии.

В Болгарии накрыли российскую шпионскую сеть. Взяли шестерых. Нити ведут в посольство России, пишет телеграм-канал «Серпом По».

Премьер Бойко Борисов устало сообщил: «В очередной раз нам приходится объявлять российских дипломатов нежелательными персонами».

Самое смешное, что в прошлом году Болгария трижды высылала за шпионаж российских «дипломатов» - чекистов под прикрытием. В январе, сентябре и декабре. А до этого - в октябре 2019-го. В среднем по одной высылке за четыре месяца.

Наступивший год не сломал тенденции. И трех месяцев не прошло, как кому-то из посольства в Софии уже пора готовиться к старту на Родину.

Если «разведчики» будут работать столь же споро, а болгарская контрразведка продолжит отгружать ценный груз в Москву так же оперативно, то скоро в нашем посольстве вообще не останется людей. Лишь одетый в бекешу бородатый сторож на закрытых воротах, мрачно указующий удивленным посетителям на объявление: «Посольство закрыто. Все высланы за шпионаж».

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