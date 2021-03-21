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В Черное море вошел второй за сутки ракетный корабль ВМС США
Источник материала: Хартия'97
В Черное море вошел второй за сутки ракетный корабль ВМС США
На его борту можно разместить до 56 ракет «Томагавк».
В Черное море зашел ракетный эсминец Thomas Hudner, на борту которого возможно разместить до 56 ракет «Томагавк».
О том, что корабль ВМС США зашел в воды Черного моря говорят
Эсминец Thomas Hudner уже второй боевой корабль ВМС США, который за последние 24 часа заходит в акваторию Черного моря. Вечером в пятницу, 19 марта, туда вошел ракетный крейсер Monterey, его боезапас может включать до 26 крылатых ракет.
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На его борту можно разместить до 56 ракет «Томагавк».
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