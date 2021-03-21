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Фотофакт. В подъезде минской многоэтажки появилась фотогалерея политзаключенных
Источник материала: Навiны
В подъезде одного из многоэтажных домов в Минске жильцы создали галерею белорусских политзаключенных.
Рядом с фотографиями – краткие описания историй их жизни и борьбы за свои права, а также выдержки из статей Конституции Беларуси о правах и свободах граждан, сообщает
По состоянию на 21 марта в Беларуси признаны политическими заключенными 288 человек.
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В подъезде одного из многоэтажных домов в Минске жильцы создали галерею белорусских политзаключенных.
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