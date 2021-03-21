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Пьяный водитель спровоцировал массовую аварию на «Пушкинской»

21.03.2021 12:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера в Минске в районе станции метро «Пушкинская» произошла массовая авария. Водитель Renault Megan на перекрестке влетел в Peugeot, который остановился на запрещающий сигнал светофора. В итоге на перекрестке случился «паровоз». В крови водителя Renault обнаружили 2,65 промилле алкоголя. 

«По предварительной информации, вчера около 22 часов 45 минут 28-летний водитель автомобиля „Рено Меган“ двигался по пр. Пушкина со стороны ул. Матусевича. На пересечении с ул. Притыцкого совершил наезд на автомобиль „Пежо“, который остановился на запрещающий сигнал светофора. От удара последний отбросило на впереди стоящий „Рено Логан“, далее по цепочке „Рено Логан“ совершил наезд на „Опель“», — сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Пьяный водитель спровоцировал массовую аварию на «Пушкинской»

Пьяный водитель спровоцировал массовую аварию на «Пушкинской»

В результате происшествия никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. Установлено, что водитель «Рено Меган» в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. При проведении освидетельствования концентрация алкоголя в крови нарушителя составила 2,65 промилле. Предположительно, молодой человек уснул за рулем во время движения.

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера в Минске в районе станции метро «Пушкинская» произошла массовая авария. Водитель Renault Megan на перекрестке влетел в Peugeot, который остановился на запрещающий...
 
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