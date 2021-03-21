Пьяный водитель спровоцировал массовую аварию на «Пушкинской»

Источник материала: Onliner

Вчера в Минске в районе станции метро «Пушкинская» произошла массовая авария. Водитель Renault Megan на перекрестке влетел в Peugeot, который остановился на запрещающий сигнал светофора. В итоге на перекрестке случился «паровоз». В крови водителя Renault обнаружили 2,65 промилле алкоголя.

«По предварительной информации, вчера около 22 часов 45 минут 28-летний водитель автомобиля „Рено Меган“ двигался по пр. Пушкина со стороны ул. Матусевича. На пересечении с ул. Притыцкого совершил наезд на автомобиль „Пежо“, который остановился на запрещающий сигнал светофора. От удара последний отбросило на впереди стоящий „Рено Логан“, далее по цепочке „Рено Логан“ совершил наезд на „Опель“», — сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.









В результате происшествия никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. Установлено, что водитель «Рено Меган» в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. При проведении освидетельствования концентрация алкоголя в крови нарушителя составила 2,65 промилле. Предположительно, молодой человек уснул за рулем во время движения.