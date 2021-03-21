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Минчане украсили подъезд фото белорусских политзаключённых
Источник материала: Партизан
Фотографии 288 белорусских политзаключённых и их истории появились в одном из подъездов Заводского района Минска.
Подъезд в Заводском районе Минска / @mog_drive_chat
Одни соседи также напомнили другим соседям статьи Конституции РБ о правах и свободах граждан, пишет @mog_drive_chat,
Подъезд в Заводском районе Минска / @mog_drive_chat
Подъезд в Заводском районе Минска / @mog_drive_chat
Подъезд в Заводском районе Минска / @mog_drive_chat
На 21 марта 288 белорусов несправедливо находится в тюрьме. Правозащитники признали их политзаключёнными. Это журналисты, блогеры, бизнесмены, программисты, студенты, политики, активисты и волонтёры штабов кандидатов в президенты, участники акций протестов.
"Большая часть этих людей попала под политически мотивированное уголовное преследование в связи событиями, которые развернулись во время и после кампании по выборам президента Беларуси в 2020 году", — пишет правозащитный центр "Весна".
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Фотографии 288 белорусских политзаключённых и их истории появились в одном из подъездов Заводского района Минска.
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