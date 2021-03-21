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Минчане украсили подъезд фото белорусских политзаключённых

21.03.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Фотографии 288 белорусских политзаключённых и их истории появились в одном из подъездов Заводского района Минска.



Подъезд в Заводском районе Минска / @mog_drive_chat

Одни соседи также напомнили другим соседям статьи Конституции РБ о правах и свободах граждан, пишет @mog_drive_chat, передает Еврорадио. Посмотрите, как здорово получилось!


Подъезд в Заводском районе Минска / @mog_drive_chat



Подъезд в Заводском районе Минска / @mog_drive_chat





Подъезд в Заводском районе Минска / @mog_drive_chat

На 21 марта 288 белорусов несправедливо находится в тюрьме. Правозащитники признали их политзаключёнными. Это журналисты, блогеры, бизнесмены, программисты, студенты, политики, активисты и волонтёры штабов кандидатов в президенты, участники акций протестов. 

"Большая часть этих людей попала под политически мотивированное уголовное преследование в связи событиями, которые развернулись во время и после кампании по выборам президента Беларуси в 2020 году", — пишет правозащитный центр "Весна".
 
Теги: Минск
 
 
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Фотографии 288 белорусских политзаключённых и их истории появились в одном из подъездов Заводского района Минска.
 
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