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Почти 600 тысяч белорусов высказались за переговоры с режимом Лукашенко

21.03.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Почти 600 тысяч белорусов отдали свой голос за переговоры по разрешению кризиса в стране.



Поучаствовать в голосовании в минувший четверг призвала лидер демократической Беларуси Светлана Тихановская. 

Как считает политолог, методолог, директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров, пока рано говорить о месте проведения или формате диалога. Белорусские власти еще к нему не готовы и пока не собираются идти на него. В то же время политический кризис возможно преодолеть исключительно через диалоговый механизм: 

– То, что было сделано и предложено, – это символическое действие, оно не ведет к тому, что эти переговоры состоятся, заяви Егоров в интервью Радио Рацыя. -- Можете назначить какие угодно места, призвать какие угодно международные институции, страны, но это не поможет тому, чтобы переговоры начались. Эти переговоры могут начаться только в случае, если власти будут вынуждены пойти на эти переговоры.

При этом Андрей Егоров обратил внимание, что голосование на платформе "Голос" - это сигнал как для белорусских властей, так и для иностранного сообщества, к тому, что сам по себе диалог необходим и его желает большое количество людей. Поэтому такой шаг имеет значение.
 
 
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Почти 600 тысяч белорусов отдали свой голос за переговоры по разрешению кризиса в стране.
 
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