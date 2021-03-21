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Почти 600 тысяч белорусов высказались за переговоры с режимом Лукашенко
Источник материала: Партизан
Почти 600 тысяч белорусов отдали свой голос за переговоры по разрешению кризиса в стране.
Поучаствовать в голосовании в минувший четверг призвала лидер демократической Беларуси Светлана Тихановская.
Как считает политолог, методолог, директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров, пока рано говорить о месте проведения или формате диалога. Белорусские власти еще к нему не готовы и пока не собираются идти на него. В то же время политический кризис возможно преодолеть исключительно через диалоговый механизм:
– То, что было сделано и предложено, – это символическое действие, оно не ведет к тому, что эти переговоры состоятся, заяви Егоров в интервью
При этом Андрей Егоров обратил внимание, что голосование на платформе "Голос" - это сигнал как для белорусских властей, так и для иностранного сообщества, к тому, что сам по себе диалог необходим и его желает большое количество людей. Поэтому такой шаг имеет значение.
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Почти 600 тысяч белорусов отдали свой голос за переговоры по разрешению кризиса в стране.
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