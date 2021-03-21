Почти 600 тысяч белорусов высказались за переговоры с режимом Лукашенко









Поучаствовать в голосовании в минувший четверг призвала лидер демократической Беларуси Светлана Тихановская.





Как считает политолог, методолог, директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров, пока рано говорить о месте проведения или формате диалога. Белорусские власти еще к нему не готовы и пока не собираются идти на него. В то же время политический кризис возможно преодолеть исключительно через диалоговый механизм:





Радио Рацыя . -- Можете назначить какие угодно места, призвать какие угодно международные институции, страны, но это не поможет тому, чтобы переговоры начались. Эти переговоры могут начаться только в случае, если власти будут вынуждены пойти на эти переговоры. – То, что было сделано и предложено, – это символическое действие, оно не ведет к тому, что эти переговоры состоятся, заяви Егоров в интервью. -- Можете назначить какие угодно места, призвать какие угодно международные институции, страны, но это не поможет тому, чтобы переговоры начались. Эти переговоры могут начаться только в случае, если власти будут вынуждены пойти на эти переговоры.





При этом Андрей Егоров обратил внимание, что голосование на платформе "Голос" - это сигнал как для белорусских властей, так и для иностранного сообщества, к тому, что сам по себе диалог необходим и его желает большое количество людей. Поэтому такой шаг имеет значение.