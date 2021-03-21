Белорусский рынок печатной прессы теряет игроков и рекламодателей

- Вырашылі не выходзіць у друкаваным фармаце, бо гэта дорага. Часопіс "Большой" быў датацыйным выданнем: мінус, які атрымліваўся, мы кампенсавалі дзейнасцю агенцтва “Ідэя Кансалт”. Піяр, мерапрыемствы, SMM – усе гэта працуе, ад гэтага мы нікуды не сышлі. А вось часопіс не выжыў у першую чаргу з-за фінансаў, - так прокомментировал решение о закрытии главред издания Дмитрий Новицкий в декабре прошлого года.





Инна Василенко сообщила, пишет marketing.by, что журнал прекращает выход: В конце февраля руководитель еще одного уважаемого городского глянца - Where Minsk -сообщила,marketing.by, что журнал прекращает выход:





- Это был последний выпуск журнала “where Minsk”. 15 лет мы были в городе, мы первые кто предложил городу бесплатный, городской, глянцевый журнал о жизни города с полезным и качественным контентом. Поверьте, решение это далось очень тяжело.





В начале января о временном приостановлении выхода делового журнала "Директор" заявила его шеф-редактор Дарья Волошенюк:





- Мы тоже приняли непростое решение: временно приостановить выход журнала. Оно далось нам нелегко, потому что «Директор» - одно из старейших в стране деловых изданий. Журнал был основан Александром Ковтуненко в 1999-м, и на протяжении 21 года являлся источником важной и полезной информации для многих руководителей. В этом году, когда деловая активность упала в разы, доходы печатной версии журнала сократились до критических значений.





Среди локальных глянцевых изданий, которые продолжают "держать марку", остался, например Fashion Collection, чья команда реализует успешный проект Brands Fashion Show. Продолжает выпускаться женский журнал "Город женщин", активно при этом развивая свою интернет-версию. Выходит и бортовой журнал Белавиа On Air, недавно появился сдвоенный номер за февраль-март. В целом по стране, согласно официальной статистике, на 1 марта 2021 года в Беларуси издавались 721 газета и 862 журнала. Более двух третей из них являются частными.





Реклама остается одним из способ монетизации печатных изданий, правда, рынок печатной рекламы неуклонно падает из года в год. По беларускому рынку прессы, к сожалению, нет консолидированных данных об объемах рекламного размещения.





В соседней России, где рынок печатных СМИ существенно масштабнее, именно в этом сегменте зафиксировали самое сильное падение за 2020 год - на 47%, до 8 млрд рублей. В частности, объемы рекламы в газетах упали на 50% (до 2,8 млрд рублей), в журналах - на 45% (до 5,1 млрд рублей).





marketing.by обратился за комментарием в агентство Vondel, которое занимается в том числе размещением рекламы в печатной прессе. Директор по развитию агентства Сева Крутько рассказал, насколько интересна "печатка" рекламодателям.





Каков сегодня уровень интереса клиентов к рекламе в печатной прессе?





Уровень интереса к печатной прессе, откровенно говоря, невысокий. В условиях сжимающегося рынка и экономии бюджетов, особенно ускорился тренд массового ухода рекламодателей в диджитал. Стоимость целевого контакта в прессе неуклонно растет на фоне снижающегося охвата канала.





Какие категории клиентов обращаются по размещению в принте? Есть ли в запросах клиентов обязательное указание по минимальному пороговому тиражу или нет такого критерия?





В целом я бы разделил рекламодателей в прессе на 2 основные категории. Первая – это компании, которые стремятся к максимальному охвату, включая тех потребителей, кто пока неактивно пользуется интернетом (хоть таких все меньше) и недостаточно охвачен телевидением. Среди таких рекламодателей, в первую очередь, крупные банки, страховщики и мобильные операторы, размещающие рекламу на жителей маленьких городов и поселков.





Вторая – производители премиальных товаров и услуг, заинтересованные в нишевой аудитории. Такие до недавнего времени размещались в журнале Where Minsk и, например, Belavia On Air, популярность которого тоже снизилась, но уже из-за пандемии.





Лет десять назад клиентов интересовали тиражи. Сейчас – в меньшей степени. Интересует скорее порядок, то есть мы говорим о десятках или сотнях тысяч выпусков. Понятие тиража – не показатель. Есть так называемая ведомственная подписка, когда издание распространяется в административно-приказном порядке, не факт что его читает хотя бы половина из заявленной аудитории. А есть возвраты и т.д.





Какие издания можно назвать топовыми по предпочтениям рекламодателей Vondel? Есть ли обращения по размещению в глянцевых журналах?





Обращений относительно немного. Прессу чаще рассматривают как дополнительный и необязательный канал в медиа-миксе. Среди прочего, популярен сейчас журнал «Корона». В том числе потому, что у него максимально четкий портрет аудитории и плюс-минус понятная ситуация «медиа-потребления». Хотя реальные контакты, в отличие от ТВ и интернет, просчитать невозможно.