Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "ЯсноПонятно". Зачем знать, кем были наши предки?

Как знания семейной истории могут изменить нашу жизнь? С чего начать её исследовать, что искать и как не наделать ошибок? Правда ли, что все это может помочь лучше понимать своих родителей и даже разобраться в себе?

Знать только имена предков недостаточно? Чаще всего ищут "голубые крови"? И сколько стоит заказать поиск своих родственников у специалиста?

Лина, Ваня и Ксюша спрашивают у генеалога Елена Хэрмэнс. Семейный психолог Виктория Ивченко объясняет, что такое психогенеалогия, и как семейную историю используют для решения психологических проблем.

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