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"ЯсноПонятно". Зачем знать, кем были наши предки?
21.03.2021 13:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Знать только имена предков недостаточно? Чаще всего ищут "голубые крови"? И сколько стоит заказать поиск своих родственников у специалиста?
Лина, Ваня и Ксюша спрашивают у генеалога Елена Хэрмэнс. Семейный психолог Виктория Ивченко объясняет, что такое психогенеалогия, и как семейную историю используют для решения психологических проблем.
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