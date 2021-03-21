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"ЯсноПонятно". Зачем знать, кем были наши предки?

21.03.2021 13:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"ЯсноПонятно". Зачем знать, кем были наши предки?
Как знания семейной истории могут изменить нашу жизнь? С чего начать её исследовать, что искать и как не наделать ошибок? Правда ли, что все это может помочь лучше понимать своих родителей и даже разобраться в себе?

Знать только имена предков недостаточно? Чаще всего ищут "голубые крови"? И сколько стоит заказать поиск своих родственников у специалиста?

Лина, Ваня и Ксюша спрашивают у генеалога Елена Хэрмэнс. Семейный психолог Виктория Ивченко объясняет, что такое психогенеалогия, и как семейную историю используют для решения психологических проблем.

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Зачем изучать историю своей семьи? Искать старые фотоальбомы в бабушкиных чуланах, расспрашивать троюродных дедов об их детстве и копаться в архивах. Как штраф,...
 
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