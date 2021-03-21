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Он спал шесть тысяч лет: извержение вулкана Фаградальсфьядль – видео
21.03.2021 13:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Исландский вулкан Фаградальсфьядль, расположенный около одноименной горы на полуострове Рейкьянес, продолжил извержение в субботу, 20 марта, после нескольких недель сейсмической активности.
На кадрах видео, снятого с высоты птичьего полета, видно, что лава извергается из кратера вулкана и стекает по боковым склонам Фаградальсфьядля.
В связи с извержением вулкана Международный аэропорт Кефлавик был закрыт для принятия и отправки рейсов. На всем полуострове действует красный уровень опасности для авиации.
По словам сейсмологов, вулкан уже начал понемногу затихать,
Извержение вулкана Фаградальсфьядль было ожидаемым, так как начиная с 24 февраля было зарегистрировано не менее 40 тысяч небольших землетрясений.
Вулкан, который, по некоторым данным, не проявлял активности на протяжении 6 тысяч лет, расположен в 40 километрах от Рейкьявика. На полуострове Рейкьянес не было зафиксировано ни одного извержения вулкана на протяжении более 780 лет.
Смотрите на видео, как выглядел вулкан Фаградальсфьядль в эту субботу.
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Смотрите на видео, как выглядит пробуждение исландского вулкана Фаградальсфьядль.
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