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Он спал шесть тысяч лет: извержение вулкана Фаградальсфьядль – видео

21.03.2021 13:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Исландский вулкан Фаградальсфьядль, расположенный около одноименной горы на полуострове Рейкьянес, продолжил извержение в субботу, 20 марта, после нескольких недель сейсмической активности.

На кадрах видео, снятого с высоты птичьего полета, видно, что лава извергается из кратера вулкана и стекает по боковым склонам Фаградальсфьядля.

В связи с извержением вулкана Международный аэропорт Кефлавик был закрыт для принятия и отправки рейсов. На всем полуострове действует красный уровень опасности для авиации.

По словам сейсмологов, вулкан уже начал понемногу затихать, пишет ВВС.

Извержение вулкана Фаградальсфьядль было ожидаемым, так как начиная с 24 февраля было зарегистрировано не менее 40 тысяч небольших землетрясений.

Вулкан, который, по некоторым данным, не проявлял активности на протяжении 6 тысяч лет, расположен в 40 километрах от Рейкьявика. На полуострове Рейкьянес не было зафиксировано ни одного извержения вулкана на протяжении более 780 лет.

Смотрите на видео, как выглядел вулкан Фаградальсфьядль в эту субботу.

 
 
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Смотрите на видео, как выглядит пробуждение исландского вулкана Фаградальсфьядль.
 
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