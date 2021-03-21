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В Минске из-за уснувшего за рулем пьяного водителя пострадали четыре авто

21.03.2021 13:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Поздним вечером 20 марта на проспекте Пушкина в Минске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей.

 

В Минске из-за уснувшего за рулем пьяного водителя пострадали четыре авто

 

В Минске из-за уснувшего за рулем пьяного водителя пострадали четыре авто

 

По предварительной информации управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома, около 22:45 28-летний водитель «Рено Меган» двигался по проспекту Пушкина со стороны улицы Матусевича. На перекрестке с улицей Притыцкого он врезался в автомобиль «Пежо», стоявший на запрещающем сигнале светофора. От удара «Пежо» отбросило на впереди стоявший «Рено Логан», а тот совершил наезд на «Опель».

К счастью в результате происшествия никто не пострадал, а вот транспортные средства получили механические повреждения.

Сотрудники ГАИ установили, что водитель «Рено Меган» в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. При проведении освидетельствования концентрация алкоголя в его организме составила 2,65 промилле. Вероятно, мужчина уснул за рулем во время движения.

 
Теги: Минск
 
 
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Поздним вечером 20 марта на проспекте Пушкина в Минске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей.  
 
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