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В Минске из-за уснувшего за рулем пьяного водителя пострадали четыре авто
Источник материала: Навiны
Поздним вечером 20 марта на проспекте Пушкина в Минске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей.
По предварительной
К счастью в результате происшествия никто не пострадал, а вот транспортные средства получили механические повреждения.
Сотрудники ГАИ установили, что водитель «Рено Меган» в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. При проведении освидетельствования концентрация алкоголя в его организме составила 2,65 промилле. Вероятно, мужчина уснул за рулем во время движения.
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Поздним вечером 20 марта на проспекте Пушкина в Минске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей.
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