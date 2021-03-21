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В центре Лунинца сносят два здания, построенных «за польским часом»

21.03.2021 13:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два деревянных здания в Лунинце на перекрестке улиц 50 лет Октября и Советская пошли под снос. Оба дома возвели еще в довоенное время, за «польским часом», пишет «Медиа-Полесье».


До того как они были признаны аварийными, в одном из них размещалось художественное отделение детской школы искусств, во втором — кружок Центра детского творчества. С 2016 года здания пустовали.

Особой исторической ценности сносимые здания не представляют, а были своеобразными свидетелями минувшей эпохи. Планируется, что на их месте обустроят зону отдыха.

Дальше по улице запланирован снос еще двух деревянных зданий за детской школой искусств: прежнего здания суда и частного дома.


 
 
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Особой исторической ценности сносимые здания не представляют, а были своеобразными свидетелями минувшей эпохи.
 
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