В Румынии голая женщина напала на телеведущую в прямом эфире

Источник материала: ОНТ

В Румынии на телеведущую Миреллу Вайду напала обнаженная женщина. Инцидент произошел в прямом эфире канала Antena1. Видео происшествия было опубликовано на Youtube-аккаунте телеканала.

На съемочную площадку во время выступления Вайду вбежала обнаженная женщина. Она бросила в сторону ведущей похожий на камень тяжелый предмет. В результате инцидента никто не пострадал.



Позже на сайте телеканала пояснили, что нападавшая проникла в студию с куском кирпича в руке через незапертую боковую дверь. Съемочная команда обездвижила женщину. Вскоре на место прибыли полицейские и медики. Расследование инцидента продолжается.

Фото: скриншот видео Acces Direct

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