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В Румынии голая женщина напала на телеведущую в прямом эфире
Источник материала: ОНТ
В Румынии на телеведущую Миреллу Вайду напала обнаженная женщина. Инцидент произошел в прямом эфире канала Antena1. Видео происшествия
На съемочную площадку во время выступления Вайду вбежала обнаженная женщина. Она бросила в сторону ведущей похожий на камень тяжелый предмет. В результате инцидента никто не пострадал.
Фото: скриншот видео Acces Direct
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В Румынии на телеведущую Миреллу Вайду напала обнаженная женщина. Инцидент произошел в прямом эфире канала Antena1. Видео происшествия было опубликовано на...
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