Вредно для здоровья. 3 утренние привычки, которые испортят ваш день

Источник материала: ОНТ

Некоторые на первый взгляд безобидные утренние привычки могут задать негативный тон вашему дню. Разбираемся, что и почему не стоит делать с утра.

1. Переводить будильник

Привычка переставлять будильник, чтобы поспасть лишние 10-15 минут, может навредить здоровью. Дело в том, что, когда человек просыпается, переводит будильник и снова засыпает, начинается новый цикл сна . Если это повторяется несколько раз подряд, вместо полноценного качественного отдыха получается разбитый сон. Поэтому лучшее решение – встать сразу же, как только прозвенел будильник. В крайнем случае можно поспасть еще 30 минут.

2. Сидеть в телефоне сразу после сна

Просмотр соцсетей, мессенджеров или ленты новостей – далеко не лучший вариант начала дня. Лучше потратить время на занятие спортом, чтение книг или принятие душа. Чтобы избежать соблазна посидеть в телефоне, не вставая с постели, можно купить обычный будильник, а гаджет откладывать подальше.

3. Пить кофе

Как ни странно, эта популярная утренняя привычка попала в разряд негативных. При стабильном режиме дня утром у человека повышается уровень кортизола в крови. Это гормон, который придаёт энергии, поэтому дополнительное бодрящее воздействие кофе вовсе не является необходимым. Кроме того, этот напиток, предположительно, вступает в конфронтацию с кортизолом . В результате выработка гормона подавляется и бодрости человек не ощущает. Поэтому многим становится трудно проснуться без чашки кофе. Лучше начать свой день со стакана воды или травяного чая. А кофе можно пить позже – после половины десятого.

ФОТО: pixabay

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