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Вредно для здоровья. 3 утренние привычки, которые испортят ваш день
Источник материала: ОНТ
Некоторые на первый взгляд безобидные утренние привычки могут задать негативный тон вашему дню. Разбираемся, что и почему не стоит делать с утра.
1. Переводить будильник
Привычка переставлять будильник, чтобы поспасть лишние 10-15 минут, может навредить здоровью. Дело в том, что, когда человек просыпается, переводит будильник и снова засыпает,
2. Сидеть в телефоне сразу после сна
Просмотр соцсетей, мессенджеров или ленты новостей – далеко не лучший вариант начала дня. Лучше потратить время на занятие спортом, чтение книг или принятие душа. Чтобы избежать соблазна посидеть в телефоне, не вставая с постели, можно купить обычный будильник, а гаджет откладывать подальше.
3. Пить кофе
Как ни странно, эта популярная утренняя привычка попала в разряд негативных. При стабильном режиме дня утром у человека повышается уровень кортизола в крови. Это гормон, который придаёт энергии, поэтому дополнительное бодрящее воздействие кофе вовсе не является необходимым. Кроме того, этот напиток, предположительно,
ФОТО: pixabay
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Некоторые на первый взгляд безобидные утренние привычки могут задать негативный тон вашему дню. Разбираемся, что и почему не стоит делать с утра. 1. Переводить...
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