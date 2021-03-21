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Вредно для здоровья. 3 утренние привычки, которые испортят ваш день

21.03.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вредно для здоровья. 3 утренние привычки, которые испортят ваш день

Некоторые на первый взгляд безобидные утренние привычки могут задать негативный тон вашему дню. Разбираемся, что и почему не стоит делать с утра. 

1. Переводить будильник

Привычка переставлять будильник, чтобы поспасть лишние 10-15 минут, может навредить здоровью. Дело в том, что, когда человек просыпается, переводит будильник и снова засыпает, начинается новый цикл сна. Если это повторяется несколько раз подряд, вместо полноценного качественного отдыха получается разбитый сон. Поэтому лучшее решение – встать сразу же, как только прозвенел будильник. В крайнем случае можно поспасть еще 30 минут.

2. Сидеть в телефоне сразу после сна

Просмотр соцсетей, мессенджеров или ленты новостей – далеко не лучший вариант начала дня. Лучше потратить время на занятие спортом, чтение книг или принятие душа. Чтобы избежать соблазна посидеть в телефоне, не вставая с постели, можно купить обычный будильник, а гаджет откладывать подальше. 

3. Пить кофе

Как ни странно, эта популярная утренняя привычка попала в разряд негативных. При стабильном режиме дня утром у человека повышается уровень кортизола в крови. Это гормон, который придаёт энергии, поэтому дополнительное бодрящее воздействие кофе вовсе не является необходимым. Кроме того, этот напиток, предположительно, вступает в конфронтацию с кортизолом. В результате выработка гормона подавляется и бодрости человек не ощущает. Поэтому многим становится трудно проснуться без чашки кофе. Лучше начать свой день со стакана воды или травяного чая. А кофе можно пить позже – после половины десятого. 

ФОТО: pixabay

 

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Некоторые на первый взгляд безобидные утренние привычки могут задать негативный тон вашему дню. Разбираемся, что и почему не стоит делать с утра.  1. Переводить...
 
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