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В Венесуэле произошел теракт на предприятии нефтяной компании
Источник материала: ОНТ
В Эль-Техеро (штат Монагас, Венесуэла) на предприятии нефтяной компании PDVSA прогремел взрыв. Об этом
Министр промышленности и национального производства Венесуэлы Тарек Эль-Айссами заявил о теракте.
Сведений о пострадавших и погибших не поступало. Власти принимают меры по устранению последствий взрыва и эвакуации людей из близлежащих районов.
Фото: pixabay (носит иллюстративный характер)
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В Эль-Техеро (штат Монагас, Венесуэла) на предприятии нефтяной компании PDVSA прогремел взрыв. Об этом информирует VTV CANAL 8. Министр промышленности и национального...
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