ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Венесуэле произошел теракт на предприятии нефтяной компании

21.03.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Венесуэле произошел теракт на предприятии нефтяной компании

В Эль-Техеро (штат Монагас, Венесуэла) на предприятии нефтяной компании PDVSA прогремел взрыв. Об этом информирует VTV CANAL 8.

Министр промышленности и национального производства Венесуэлы Тарек Эль-Айссами заявил о теракте.

Сведений о пострадавших и погибших не поступало. Власти принимают меры по устранению последствий взрыва и эвакуации людей из близлежащих районов.

Фото: pixabay (носит иллюстративный характер)

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Эль-Техеро (штат Монагас, Венесуэла) на предприятии нефтяной компании PDVSA прогремел взрыв. Об этом информирует VTV CANAL 8. Министр промышленности и национального...
 
Новости дня
Новости разные
 
Полоцк, Вилейка и Брест ведут обратный отсчет до 25 Марта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by