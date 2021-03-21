В Венесуэле произошел теракт на предприятии нефтяной компании

Источник материала: ОНТ

В Эль-Техеро (штат Монагас, Венесуэла) на предприятии нефтяной компании PDVSA прогремел взрыв. Об этом информирует VTV CANAL 8.

Министр промышленности и национального производства Венесуэлы Тарек Эль-Айссами заявил о теракте.

Сведений о пострадавших и погибших не поступало. Власти принимают меры по устранению последствий взрыва и эвакуации людей из близлежащих районов.

Фото: pixabay (носит иллюстративный характер)

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