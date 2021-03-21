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10 фотографий природы, от которых невозможно оторвать взгляд
Источник материала: ОНТ
Есть снимки природы, при виде которых дух захватывает. Некоторые из них получаются случайно, другие – результат кропотливой работы фотографа.
Мы собрали для вас 10 кадров, которые точно запомнятся вам! Эти фотографии показывают, какой необыкновенной может быть природа, и что мы часто упускаем из виду.
Чикаго отражается в озере Мичиган. Фотография сделана с самолета
Полетели!
В свете фар проезжающей машины – Млечный Путь и берег пляжа Бреннеке
Завораживающая высота
Результат совмещения пяти фотографий с квадрокоптера
Хаски идет по замерзшему озеру
В горах Аргентины на солнце сушится перец
Горный хребет в Вирджинии
Калифорнийский парк
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Есть снимки природы, при виде которых дух захватывает. Некоторые из них получаются случайно, другие – результат кропотливой работы фотографа. Мы собрали для вас 10...
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