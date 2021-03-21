10 фотографий природы, от которых невозможно оторвать взгляд

Источник материала: ОНТ

Есть снимки природы, при виде которых дух захватывает. Некоторые из них получаются случайно, другие – результат кропотливой работы фотографа.

Мы собрали для вас 10 кадров, которые точно запомнятся вам! Эти фотографии показывают, какой необыкновенной может быть природа, и что мы часто упускаем из виду.

Чикаго отражается в озере Мичиган. Фотография сделана с самолета





Полетели!





© Ralph Turner / facebook







В свете фар проезжающей машины – Млечный Путь и берег пляжа Бреннеке









Завораживающая высота









Результат совмещения пяти фотографий с квадрокоптера





Хаски идет по замерзшему озеру





Сиэтл в непривычном виде





В горах Аргентины на солнце сушится перец





richardsilverphoto / Instagram







Горный хребет в Вирджинии





Калифорнийский парк

















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