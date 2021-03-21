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Американец окончил школу спустя 77 лет. Ему пришлось бросить учебу из-за Второй мировой войны
Источник материала: ОНТ
18 марта в Висконсине (США) ветеран Второй мировой войны Раймонд Шефер получил диплом школы Waterford Union. Мужчине пришлось бросить учебу 77 лет назад из-за службы в армии и необходимости содержать семью. На историю
96-летний Шефер всю жизнь сожалел, что в 1940-х годах бросил школу. После войны Раймонд в течение нескольких десятков лет работал на производстве оборудования, поэтому не мог заняться своим образованием.
Друзья ветерана договорились с руководством школы о признании Шефера выпускником. Была проведена церемония, на которой мужчину наградили памятным медальоном и почетным дипломом. Также пенсионеру вручили традиционную шапочку и мантию.
По словам Шефера, для него это «очень-очень важно» и он «очень долго ждал этого».
Фото: Twitter / thejasonarndt
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18 марта в Висконсине (США) ветеран Второй мировой войны Раймонд Шефер получил диплом школы Waterford Union. Мужчине пришлось бросить учебу 77 лет назад из-за службы в армии...
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