Американец окончил школу спустя 77 лет. Ему пришлось бросить учебу из-за Второй мировой войны

Источник материала: ОНТ

18 марта в Висконсине (США) ветеран Второй мировой войны Раймонд Шефер получил диплом школы Waterford Union. Мужчине пришлось бросить учебу 77 лет назад из-за службы в армии и необходимости содержать семью. На историю обращает внимание Insider.

96-летний Шефер всю жизнь сожалел, что в 1940-х годах бросил школу. После войны Раймонд в течение нескольких десятков лет работал на производстве оборудования, поэтому не мог заняться своим образованием.

Друзья ветерана договорились с руководством школы о признании Шефера выпускником. Была проведена церемония, на которой мужчину наградили памятным медальоном и почетным дипломом. Также пенсионеру вручили традиционную шапочку и мантию.

По словам Шефера, для него это «очень-очень важно» и он «очень долго ждал этого».

Фото: Twitter / thejasonarndt

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