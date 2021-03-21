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Так делать нельзя! 5 ошибок в удалении макияжа, которые вы допускаете каждый день

21.03.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Так делать нельзя! 5 ошибок в удалении макияжа, которые вы допускаете каждый день

Демакияж – важнейший этап ухода за кожей. Косметику нужно не только правильно наносить, но и снимать. В противном случае коже можно навредить. Каких ошибок необходимо избегать во время демакияжа, читайте в нашем материале. 

Ошибка №1. Спешить 

Не жалейте времени на снятие макияжа. За одну-две минуты сделать это не получится, и часть косметики останется на коже. Лучше потратить на умывание 10-15 минут, но в итоге получить чистое лицо. 

Ошибка №2. Тереть кожу

При удалении косметики с лица ни в коем случае не нужно его тереть. Агрессивное растирание кожи может травмировать ее. Особенно это касается глаз. Чтобы очистить их, следует приложить к ним смоченный в средстве для снятия макияжа ватный диск и немного подержать его. Это поможет косметике впитаться в диск. Затем следует аккуратно протереть глаза и смыть остатки макияжа пенкой и водой. 

Ошибка №3: Игнорировать состав используемых средств

Запомните: сульфаты, парабены и спирт – ингредиенты, которых не должно быть в используемых вами средствах! Если вы видите их в составе, поищите другой продукт. Натуральные и безвредные средства не такая редкость, как кажется. 

Ошибка №4: Не использовать тоник 

После удаления макияжа нарушается кислотно-щелочной баланс кожи. Чтобы его восстановить, нужно смочить ватный диск тоником и протереть им все лицо. Благодаря этому поры кожи станут чище.

Ошибка №5: Редко менять полотенце для лица 

Кожа лица отблагодарит вас за частую смену полотенца своим здоровым и красивым видом. Дело в том, что полотенце является рассадником различных бактерий, которые могут вызывать воспаления. Менять его необходимо раз в несколько дней. 

ФОТО: pixabay

 

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Демакияж – важнейший этап ухода за кожей. Косметику нужно не только правильно наносить, но и снимать. В противном случае коже можно навредить. Каких ошибок...
 
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