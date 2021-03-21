21 марта отмечают Международный день лесов

Источник материала: ОНТ

Сегодня в мире отмечают Международный день лесов. Этот природный ресурс – одно из богатств Беларуси! Министерство лесного хозяйства запускает новый социальный проект.

Лесхозы – а их в стране около сотни – до конца месяца будут проводить бесплатные экскурсии для всех желающих. Специалисты не только покажут природную красоту, но и ответят на вопросы: с чего начинается лес, как устроена его экосистема и в чем особенности именно белорусских угодий. Темы адаптированы и для детей, и для взрослых.

Сохранить лес – одна из важнейших экологических задач для всех стран мира. В нашей стране постоянно идет работа в этом направлении. За последние 60 лет площадь насаждений увеличилась почти вдвое и продолжает расти. Беларусь – в первой десятке лесных государств Европы.

Фото: Pixabay

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