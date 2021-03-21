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Британские власти ужесточат законодательство в отношении протестов
Источник материала: ОНТ
Британские власти в отношении протестов решили действовать на упреждение. И серьезно ужесточить законодательство.
Теперь полиция получит значительно больше полномочий: разгонять демонстрантов за «создание помех». По сути, это делает вне закона даже так называемые мирные протесты. Правоохранители смогут устанавливать время начала и конца митинга, определять пределы шума демонстрации и штрафовать нарушителей на суммы до 2500 фунтов. А если, к примеру, опрокинуть статую, можно получить 10 лет тюрьмы. Распространяться закон будет и на одиночные пикеты.
Фото: Pixabay
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Британские власти в отношении протестов решили действовать на упреждение. И серьезно ужесточить законодательство. Теперь полиция получит значительно больше...
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