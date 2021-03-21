Как не надо использовать фотошоп: примеры ретуши снимков, которые рассмешат вас

Источник материала: ОНТ

Фотошоп стал неотъемлемой частью жизни многих пользователей соцсетей, идущих на различные ухищрения, чтобы выглядеть более привлекательными. Правда, ретушь и фильтры далеко не всегда смотрятся гармонично. Внимательным пользователям Сети при первом же взгляде на снимки удается раскусить поклонников фотошопа.

Макияж и ретушь творят чудеса

Зеркало не обманешь









Виртуальное путешествие









С пропорциями что-то явно не так









Нос потерялся









Словно Барби









Соцсети / Реальная жизнь

ФОТО: witchdreams, ante_cibum, TheGruesomeTwosome, designalchemy, ace18_2, risoulatte, SouthwoodPlantation / Reddit

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