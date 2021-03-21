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Как не надо использовать фотошоп: примеры ретуши снимков, которые рассмешат вас

21.03.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как не надо использовать фотошоп: примеры ретуши снимков, которые рассмешат вас

Фотошоп стал неотъемлемой частью жизни многих пользователей соцсетей, идущих на различные ухищрения, чтобы выглядеть более привлекательными. Правда, ретушь и фильтры далеко не всегда смотрятся гармонично. Внимательным пользователям Сети при первом же взгляде на снимки удается раскусить поклонников фотошопа. 

Макияж и ретушь творят чудеса 

Зеркало не обманешь 

 


Виртуальное путешествие 



С пропорциями что-то явно не так



Нос потерялся



Словно Барби 



Соцсети / Реальная жизнь 

ФОТО: witchdreams, ante_cibum, TheGruesomeTwosome, designalchemy, ace18_2, risoulatte, SouthwoodPlantation / Reddit

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Фотошоп стал неотъемлемой частью жизни многих пользователей соцсетей, идущих на различные ухищрения, чтобы выглядеть более привлекательными. Правда, ретушь и...
 
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