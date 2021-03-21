Источник материала: Хартия'97

Выбор Кремля: названы возможные кандидатуры на замену Лукашенко 21.03.2021, 13:25

Румас или Мясникович?

Издание «Салідарнасць» называло свою версию потенциальных преемников руководителя Беларуси, которых могли взять на карандаш в Кремле.

Михаил Мясникович

Самый опытный белорусский чиновник, работал на многих должностях, включая пост премьер-министра. Несмотря на возраст, Мясникович находится в отличной форме. Теперь с согласия Владимира Путина работает в Москве председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Несмотря на внешнюю лояльность Мясниковича Лукашенко, ЕЭК во главе с ним в начале марта дала белорусским властям 30 дней на устранение обязательного перечня белорусских товаров в магазинах.

В биографии чиновника уже был момент, когда он порвал связи с бывшим шефом: в 1994 году Мясникович был руководителем предвыборного штаба Кебича, что не помешало ему пойти на работу к Лукашенко.

Сергей Сидорский

Cидорский работал премьер-министром до 2010 года. В последний период работы на этом посту он много и тепло общался с Владимиром Путиным, временно пересевшим в кресло главы российского правительства.

После президентских выборов-2010 Лукашенко избавился от Сидорского, которого из оппозиционной среды призывали взять власть в свои руки. После этого чиновник живет в Москве.

В 2011-2018 Сидорский работал министром по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии.

Теперь он – советник председателя правления Евразийского банка развития.

Сергей Румас

До и во время премьерства Румас успел получить популярность в белорусском обществе благодаря осторожным высказываниям о необходимости реформирования экономики. Как глава правительства немало общался с руководством России.

Перед президентскими выборами 2020 года Лукашенко решил на всякий случай избавиться от чиновника. Недавно появились слухи о возможном интересе правоохранителей к Румасу, который оказался за пределами страны.

На днях стало известно, что бывший премьер Беларуси выдвинут кандидатом в наблюдательный совет Россельхозбанка. Список кандидатов утвердил глава российского правительства Михаил Мишустин.

Андрей Кобяков

Чиновник родился в Москве, что мешает его участию в президентских выборах в Беларуси. В остальном он также может рассматриваться как подходящая кандидатура для Кремля.

Некоторое время чиновник работал белорусским послом в Москве, затем получил серьезный опыт на посту премьер-министра. Теперь Кобяков работает в России: с прошлого года является главой крупного угольного холдинга «Группа Сибуглемет».

В декабре в интервью РБК чиновник сделал заявление о ситуации в Беларуси, которое вряд ли могло понравиться Лукашенко:

– Ситуация непростая. Я думаю, что потихоньку она выправится. Но что бы ни происходило, я считаю, что перспективы белорусско-российских отношений есть и будут. Это мое глубокое убеждение.

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