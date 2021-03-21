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Глава МИД Литвы призвал страны Евросоюза открыть дела против силовиков Лукашенко

21.03.2021 13:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Глава МИД Литвы призвал страны Евросоюза открыть дела против силовиков Лукашенко

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  • 21.03.2021, 12:38
Глава МИД Литвы призвал страны Евросоюза открыть дела против силовиков Лукашенко

ЕС должен усилить активность в поддержку белорусской демократии.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что Евросоюзу необходимо действовать, а не наблюдать за действиями Путина на белорусской территории. Об этом он сказал в интервью немецкой газете Der Tagesspiegel (перевод — svaboda.org).

«Мы не можем просто наблюдать за происходящим, так как российский президент Путин воспользуется ситуацией, создаст партии и их лидеров, как он уже сделал в других государствах. Поэтому европейцы должны усилить свою активность», - считает Ландсбергис.

«Мне кажется, что в Беларуси перешли черту, за которой нет пути назад. Люди больше не верят режиму. Вопрос только в том, как долго еще режим продержится», — заявил глава литовской дипломатии

По словам Ландсбергиса, в Литву постоянно прибывают политические беженцы из Беларуси, многие из них на родине подверглись пыткам. В связи с этим он напомнил, что Литва начала расследование нескольких дел против белорусских силовиков и призвал европейские страны, законодательство которых предусматривает принцип универсальной юрисдикции, присоединиться к расследованию.

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ЕС должен усилить активность в поддержку белорусской демократии.
 
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