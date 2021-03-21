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В Беларуси проходят воскресные акции протеста (Онлайн)

21.03.2021 13:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Беларуси проходят воскресные акции протеста (Онлайн)

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  • 21.03.2021, 12:30
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В Беларуси проходят воскресные акции протеста (Онлайн)
Архивное фото AP

Сегодня — 225-й день Революции.

До празднования Дня Воли осталось 4 дня. Сегодня, 21 марта, жители Минска и регионов выходят на традиционные воскресные акции протеста.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию событий 225-го дня белорусской революции.

13:10 Гомельские партизаны провели серию акций на улицах и в подъездах.





13:03 Белоозерск передал привет стачкомовцам и напоминил, что до Дня воли осталось 4 дня.


13:02 Полоцк, Вилейка и Брест ведут обратный отсчет до 25 Марта. Выходим!




12:50 Партизаны Тракторного поселка передали привет протестующим белорусам.



12:42 Жители Молодеченского района заявили о своем выходе на улицы 25 марта.






12:40 Белорусы Бельгии поздравили политзаключенных, которые родились в марте.

12:39 Белорусы Гданьска помолились за свободу родной страны в одном из самых старых костелов города.

12:37 В минской Каменной Горке появился мурал Героев Беларуси.



11:52 Жители минской Серебрянки вышли на яркий марш с фаерами. Люди скандировали «Лукашенко в автозак!».

10:18 В подъезде одного из домов Заводского района Минска жители украсили стены портретами политзаключенных белорусов с описанием их историй.


8:57 Партизаны Светлогорска провели дерзкую акцию возле железной дороги.


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Теги: Брест, Минск
 
 
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