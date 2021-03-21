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В Беларуси проходят воскресные акции протеста (Онлайн)
Источник материала: Хартия'97
В Беларуси проходят воскресные акции протеста (Онлайн)
Сегодня — 225-й день Революции.
До празднования Дня Воли осталось 4 дня. Сегодня, 21 марта, жители Минска и регионов выходят на традиционные воскресные акции протеста.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию событий 225-го дня белорусской революции.
13:10 Гомельские партизаны провели серию акций на улицах и в подъездах.
13:03 Белоозерск передал привет стачкомовцам и напоминил, что до Дня воли осталось 4 дня.
13:02 Полоцк, Вилейка и Брест ведут обратный отсчет до 25 Марта. Выходим!
12:50 Партизаны Тракторного поселка передали привет протестующим белорусам.
12:42 Жители Молодеченского района заявили о своем выходе на улицы 25 марта.
12:40 Белорусы Бельгии поздравили политзаключенных, которые родились в марте.
12:39 Белорусы Гданьска помолились за свободу родной страны в одном из самых старых костелов города.
12:37 В минской Каменной Горке появился мурал Героев Беларуси.
11:52 Жители минской Серебрянки вышли на яркий марш с фаерами. Люди скандировали «Лукашенко в автозак!».
10:18 В подъезде одного из домов Заводского района Минска жители украсили стены портретами политзаключенных белорусов с описанием их историй.
8:57 Партизаны Светлогорска провели дерзкую акцию возле железной дороги.
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Сегодня — 225-й день Революции.
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