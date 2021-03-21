«Все это за два дня»: Создатель платформы «Голос» рассказал, чего уже удалось добиться голосованием













— Друзья, а вы заметили, что мы сделали первый важный шаг и забрали себе назад все информационное пространство.





Дед уже третий день туда всунуться не может, а когда суётся с блокировками сайта Голоса (ну-ну) или попыткой выключить интернет в стране, то снова становится посмешищем, подчеркивая свою трусость и ещё больше указывая на значимость для него этого опроса.





Всего за два дня ОБСЕ впервые с начала конфликта потребовала новых выборов именно В ЭТОМ ГОДУ и вокруг этого начинает накапливать силы и давление через санкции международное сообщество





Вопрос о переговорах стал вопросом об объединении! С воодушевлением от того, как нас много, сотни тысяч белорусов уже способны на гораздо большее давление внутри страны





Все это за два дня! В абсолютно анонимном и гарантированно безопасном формате





Сегодня днём мы выпустим на всех проголосовавших подробную инструкцию о добавлении родственников и друзей, которые хотят высказаться, но у которых нет мессенджеров, или у которых кнопочные телефоны





Подхватывайте эту волну, продолжайте звенеть в инфополе, не давай деду сделать ни шагу, подключайте своими голосами санкционное давление на режим



