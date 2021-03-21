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«Все это за два дня»: Создатель платформы «Голос» рассказал, чего уже удалось добиться голосованием
Источник материала: Партизан
Один из директоров EPAM и основатель платформы «Голос» Павел Либер написал на своей странице в Facebook, чего беларусам уже удалось добиться массовым голосованием за переговоры с режимом, которое стартовало на платформе «Голос» всего два дня назад и собрало больше 566 тысяч голосов «за».
— Друзья, а вы заметили, что мы сделали первый важный шаг и забрали себе назад все информационное пространство.
Дед уже третий день туда всунуться не может, а когда суётся с блокировками сайта Голоса (ну-ну) или попыткой выключить интернет в стране, то снова становится посмешищем, подчеркивая свою трусость и ещё больше указывая на значимость для него этого опроса.
Всего за два дня ОБСЕ впервые с начала конфликта потребовала новых выборов именно В ЭТОМ ГОДУ и вокруг этого начинает накапливать силы и давление через санкции международное сообщество
Вопрос о переговорах стал вопросом об объединении! С воодушевлением от того, как нас много, сотни тысяч белорусов уже способны на гораздо большее давление внутри страны
Все это за два дня! В абсолютно анонимном и гарантированно безопасном формате
Сегодня днём мы выпустим на всех проголосовавших подробную инструкцию о добавлении родственников и друзей, которые хотят высказаться, но у которых нет мессенджеров, или у которых кнопочные телефоны
Подхватывайте эту волну, продолжайте звенеть в инфополе, не давай деду сделать ни шагу, подключайте своими голосами санкционное давление на режим
А дед может о себе напомнить, только пообещав всем побриться налысо. Но его и так скоро побреют,
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Один из директоров EPAM и основатель платформы «Голос» Павел Либер написал на своей странице в Facebook, чего беларусам уже удалось добиться массовым голосованием за...
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