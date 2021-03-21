ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Все это за два дня»: Создатель платформы «Голос» рассказал, чего уже удалось добиться голосованием

21.03.2021 13:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Один из директоров EPAM и основатель платформы «Голос» Павел Либер написал на своей странице в Facebook, чего беларусам уже удалось добиться массовым голосованием за переговоры с режимом, которое стартовало на платформе «Голос» всего два дня назад и собрало больше 566 тысяч голосов «за».




 — Друзья, а вы заметили, что мы сделали первый важный шаг и забрали себе назад все информационное пространство.

Дед уже третий день туда всунуться не может, а когда суётся с блокировками сайта Голоса (ну-ну) или попыткой выключить интернет в стране, то снова становится посмешищем, подчеркивая свою трусость и ещё больше указывая на значимость для него этого опроса.

Всего за два дня ОБСЕ впервые с начала конфликта потребовала новых выборов именно В ЭТОМ ГОДУ и вокруг этого начинает накапливать силы и давление через санкции международное сообщество

Вопрос о переговорах стал вопросом об объединении! С воодушевлением от того, как нас много, сотни тысяч белорусов уже способны на гораздо большее давление внутри страны

Все это за два дня! В абсолютно анонимном и гарантированно безопасном формате

Сегодня днём мы выпустим на всех проголосовавших подробную инструкцию о добавлении родственников и друзей, которые хотят высказаться, но у которых нет мессенджеров, или у которых кнопочные телефоны

Подхватывайте эту волну, продолжайте звенеть в инфополе, не давай деду сделать ни шагу, подключайте своими голосами санкционное давление на режим

А дед может о себе напомнить, только пообещав всем побриться налысо. Но его и так скоро побреют, пишет the-village.me.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один из директоров EPAM и основатель платформы «Голос» Павел Либер написал на своей странице в Facebook, чего беларусам уже удалось добиться массовым голосованием за...
 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперт: Проблему с водой в Крыму решить невозможно, россияне выедут за две недели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by