Как белорусам сейчас получить шенгенскую визу? Вот что говорят в посольствах Литвы, Польши, Латвии

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пишет s13.ru, что на территории Литвы объявили карантин. Поэтому с 16 марта прием документов на получение виз (как шенгенских, так и национальных) приостановлен до отмены ограничений. Правило касается как самого посольства, так и литовских визовых центров, пишет CityDjg.by. На сайте посольства Литвы в Беларуси сообщают,s13.ru, что на территории Литвы объявили карантин. Поэтому с 16 марта прием документов на получение виз (как шенгенских, так и национальных) приостановлен до отмены ограничений. Правило касается как самого посольства, так и литовских визовых центров, пишет CityDjg.by.









Впрочем, для некоторых белорусов тут готовы сделать исключение. Вот в каком случае вы можете обратиться за выдачей визы в визовый центр (еще раз: в посольстве визу вам не выдадут!):





- члены экипажей, которые занимаются международными коммерческими перевозками или осуществляют международные коммерческие перевозки любыми видами транспорта;

- члены семей граждан Литовской Республики и иностранцев с постоянным видом на жительство в Литве (это могут быть супруги, родители или опекуны, дети (в том числе приемные), несовершеннолетние дети супруга или супруги);

- профессиональные спортсмены и специалисты в области спорта и физической активности, инструкторы по спорту и физической активности, специалисты в области спортивной медицины и члены их семей, которые едут в Литву с разрешения министра образования, науки и спорта Литовской Республики для подготовки и участия в спортивных соревнованиях;

- деятели искусства, прибывающие в Литву с разрешения министра культуры Литвы для участия в профессиональных художественных мероприятиях, и обслуживающий их персонал;

- журналисты, которые приезжают с разрешения министра иностранных дел Литвы;

- студенты, принятые в учебные заведения Литвы, с целью обучения;

- инвесторы – с разрешения министра экономики и инноваций Литовской Республики;

- люди, которые приезжают в Литовскую Республику по особым гуманитарным причинам (с разрешения министра внутренних дел Литвы);

- те, кто едет в страну на похороны близких родственников (супруга/супруги, родителей (опекунов), детей (приемных детей), братьев, сестер).





Если ни одна из перечисленных ситуаций вам не подходит, а попасть в Литву очень нужно, выход есть. В посольстве говорят, что готовы рассматривать и другие «исключительные случаи». Правда, для этого иностранцы должны получить отдельное разрешение на въезд в Литву от министра соответствующей отрасли.





Польша: даже если получится подать документы на визу, ее будут делать дольше – вот почему





В посольстве Польши в Минске CityDog.by рассказали, что из-за резкого сокращения количества сотрудников польских дипломатических представительств может замедлиться процесс выдачи виз. Также могут ограничить прием заявлений на получение виз.





Сейчас визовый центр Республики Польша в Минске принимает заявления на визу в ограниченном объеме, через систему онлайн-регистрации.





В посольстве уточнили, что визы с целью туризма сейчас не выдают. Как и в посольствах других стран, «шенген» здесь можно получить в случае особых обстоятельств у заявителя при наличии подтверждающих документов и согласии консула. Каждую заявку сотрудники посольства рассматривают индивидуально.





Почему в польских диппредставительствах сократилось количество сотрудников? Почитайте тут





Латвия: обращаться за шенгенской визой в визовый центр, иногда – напрямую в посольство. Но документы примут не у всех





На сайте посольства Латвийской Республики в Беларуси сказано, что белорусы могут обращаться за шенгенской визой напрямую в посольство всего в трех случаях. Заявление примут:





- у людей, цель въезда которых – болезнь родственника или похороны в Латвии;

- у тех, кто обращается за визой по гуманитарным причинам;

- у владельцев служебных и дипломатических паспортов.





На сайте визового центра посольства Латвийской Республики сказано, что из-за пандемии COVID-19 тут временно ограничили перечень целей, по которым можно запрашивать визу и въезжать в страну. Например, заявления на визу с целью туризма или частного визита пока не принимают. Чтобы получить «шенген», вам нужна уважительная причина – и такие есть в специальном списке.





Вот от кого визовый центр сейчас примет заявление на визу в Латвию:





1. Международные автоперевозчики.

2. Моряки.

3. Супруги граждан и неграждан Латвийской Республики, их дети в возрасте до 21 года и те, кто находится под опекой или на иждивении.

4. Держатели дипломатических и служебных паспортов, работающие в Латвии.

5. Люди, которые едут в Латвию в связи с тяжелой болезнью или на похороны близкого родственника.

6. Сотрудники, специалисты и сезонные работники, у которых есть подтверждение необходимости въезда в Латвию от LIAA (Латвийское агентство инвестиций и развития).

7. Спортсмены и представители международных спортивных организаций, если цель визита в Латвию – участие в международных мероприятиях от Латвийской спортивной федерации (либо ее членов). Если заключен трудовой договор, нужно подтверждающее письмо от LIAA (Латвийское агентство инвестиций и развития).

8. Студенты очного отделения и участники программ по обмену, если высшее учебное заведение или колледж выдали письменное подтверждение о приеме студента и очном обучении.

9. Люди, которые едут на лечение (диагностика и терапия), если их визит согласован с Инспекцией здоровья Латвии.

10. Некоторые категории культурных деятелей, утвержденные Минкультом Латвии, если цель их визита – организация и проведение культурных и общественных мероприятий (по согласованию с посольством).

11. Люди, которые получили положительное решение от УДГМ о выдаче или регистрации постоянного вида на жительство.





Если что-то из вышеперечисленного относится к вам, смело обращайтесь за «шенгеном». Учтите, что в визовом центре нужно надеть маску и перчатки, использовать дезинфицирующие средства для рук и соблюдать дистанцию не менее 2 метров.