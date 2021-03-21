Мать пятерых детей Ольгу Золотарь перевели в СИЗО, её мужа осудили на 10 суток









Ольга Золотарь / Facebook





передает Еврорадио. По их сведениям, задержание Ольги произошло на улице, когда она везла 10-летнюю дочь в музыкальную школу. Её машину развернули и сопроводили домой. Дома прошёл обыск, после которого Ольгу забрали в изолятор,Еврорадио.





Когда домой вернулся Сергей Ганкевич, муж Ольги, его тоже задержали — за БЧБ-флаг на окне. 19 марта судья Суда Минского района Екатерина Новикова осудила Сергея на 10 суток административного ареста.





Семья оформила временную опеку на бабушку. Дети, младшему из которых 4 года, напуганы происходящим и расстроены.









Ольга Золотарь с детьми / Facebook





Ольга Золотарь в августе была волонтёром возле минского изолятора в переулке Окрестина, позже волонтёрила в судах. Её несколько раз задерживали во время уличных протестов и наказывали серьёзными штрафами.