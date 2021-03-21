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Мать пятерых детей Ольгу Золотарь перевели в СИЗО, её мужа осудили на 10 суток
Источник материала: Партизан
Мать пятерых детей Ольгу Золотарь, задержанную 18 марта, перевели из ИВС в минский изолятор на улице Володарского. Друзья Ольги считают, что это значит, что в ближайшее время она станет фигуранткой уголовного дела.
Ольга Золотарь / Facebook
По их сведениям, задержание Ольги произошло на улице, когда она везла 10-летнюю дочь в музыкальную школу. Её машину развернули и сопроводили домой. Дома прошёл обыск, после которого Ольгу забрали в изолятор,
Когда домой вернулся Сергей Ганкевич, муж Ольги, его тоже задержали — за БЧБ-флаг на окне. 19 марта судья Суда Минского района Екатерина Новикова осудила Сергея на 10 суток административного ареста.
Семья оформила временную опеку на бабушку. Дети, младшему из которых 4 года, напуганы происходящим и расстроены.
Ольга Золотарь с детьми / Facebook
Ольга Золотарь в августе была волонтёром возле минского изолятора в переулке Окрестина, позже волонтёрила в судах. Её несколько раз задерживали во время уличных протестов и наказывали серьёзными штрафами.
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Мать пятерых детей Ольгу Золотарь, задержанную 18 марта, перевели из ИВС в минский изолятор на улице Володарского. Друзья Ольги считают, что это значит, что в...
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