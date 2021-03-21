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Мать пятерых детей Ольгу Золотарь перевели в СИЗО, её мужа осудили на 10 суток

21.03.2021 13:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мать пятерых детей Ольгу Золотарь, задержанную 18 марта, перевели из ИВС в минский изолятор на улице Володарского. Друзья Ольги считают, что это значит, что в ближайшее время она станет фигуранткой уголовного дела.



Ольга Золотарь / Facebook

По их сведениям, задержание Ольги произошло на улице, когда она везла 10-летнюю дочь в музыкальную школу. Её машину развернули и сопроводили домой. Дома прошёл обыск, после которого Ольгу забрали в изолятор, передаетЕврорадио.

Когда домой вернулся Сергей Ганкевич, муж Ольги, его тоже задержали — за БЧБ-флаг на окне. 19 марта судья Суда Минского района Екатерина Новикова осудила Сергея на 10 суток административного ареста.

Семья оформила временную опеку на бабушку. Дети, младшему из которых 4 года, напуганы происходящим и расстроены.


Ольга Золотарь с детьми / Facebook

Ольга Золотарь в августе была волонтёром возле минского изолятора в переулке Окрестина, позже волонтёрила в судах. Её несколько раз задерживали во время уличных протестов и наказывали серьёзными штрафами.
 
 
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Мать пятерых детей Ольгу Золотарь, задержанную 18 марта, перевели из ИВС в минский изолятор на улице Володарского. Друзья Ольги считают, что это значит, что в...
 
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