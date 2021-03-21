Беларусь оказалась на первом месте по росту цен среди стран бывшего СССР

Источник материала: Tut.by

Рост потребительских цен в Беларуси стал самым высоким на территории бывшего СССР в феврале и с начала 2021 года. БелаПАН сравнил данные национальных органов статистики по инфляции.



Снимок носит иллюстративны характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

За два месяца цены в Беларуси увеличились на 3,1%. В первой пятерке также Азербайджан, Армения (по 2,8%), Украина (2,3%) и Грузия (2,2%).

Далее — Кыргызстан (2%), Узбекистан (1,7%), Эстония (1,5%), Россия (1,46%), Таджикистан (1,4%), Казахстан (1,3%), Молдова (0,84%), Латвия (0,8%) и Литва (0,7%). Традиционно не обнародует данные об инфляции Туркменистан.

В феврале цены в Беларуси увеличились на 1,94%. Далее — Азербайджан (1,6%), Грузия, Кыргызстан (по 1,1%), Украина (1%), Эстония (0,9%), Россия (0,78%), Казахстан, Таджикистан (по 0,7%), Армения, Узбекистан (по 0,6%), Латвия (0,4%), Молдова (0,38%) и Литва (0,2%).

В самопровозглашенном Приднестровье, где имеется своя финансовая система, цены увеличились с начала года на 1,61% (за февраль — на 0,56%).

По итогам 2020 года Беларусь заняла пятое место на территории бывшего СССР по росту потребительских цен (на 7,36%). В феврале и по итогам двух месяцев прошлого года, как и сейчас, она была первой (1 и 1,87% соответственно).

Почему в Беларуси так рванули цены

В Беларуси в феврале цены на товары и платные услуги выросли на 1,9%, следует из данных Белстата. В последний раз месячная инфляция была выше в феврале 2016 года — 2,9%. При этом годовая инфляция в прошлом месяце разогналась до 8,7%.

В МАРТ поясняли , что в феврале «повышенный рост цен обусловлен сохранением неблагоприятного влияния удорожания импортируемых товаров, а также отмены налоговых льгот».

Напомним, Налоговый кодекс обновили 31 декабря, когда белорусы «строгали» салаты. Из-за этого с 1 января сократили список продовольственных товаров, на которые действует ставка НДС в 10% при ввозе и продаже в Беларуси. А на те позиции, которые исключили, теперь действует налог в 20%. Речь в том числе про консервацию — овощную, фруктовую, томатную, рыбную (в том числе маслины, оливки, грибы), многие крупы (гречка, пшено, перловка, чечевица), муку (цельносмолотую овсяную, гречневую, кукурузную, ржаную), натуральный мед, морские водоросли, маргарин, некоторые кондитерские изделия , в том числе на печенье, вафли. И это далеко не весь список продуктов, на которые подняли НДС.

С 1 января повысили ставки налога на добавленную стоимость на ввоз и продажу лекарств и медицинских изделий. В аптеках после этого выросли розничные цены.

Затем чиновникам пришлось замораживать цены на некоторые товары и лекарства.

С января подняли тарифы на ЖКУ: на 4,2 доллара подорожали среди прочего услуги по техобслуживанию и капремонту жилых домов, газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, вывозу мусора, техобслуживанию лифта, уборке подъездов. Также подняли тарифы на электричество. Но из-за нюансов статистики это подорожание отображается в данных за февраль.