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В Бразилии Apple оштрафовали на два миллиона долларов за отсутствие адаптера питания в комплекте

21.03.2021 13:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Управление по защите прав потребителей бразильского штата Сан-Паулу (Procon-SP) оштрафовало Apple за «за вводящую в заблуждение рекламу, продажу устройства без зарядного устройства и несправедливые условия». Об этом пишет vc.ru со ссылкой на 9to5Mac.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В декабре 2020 года власти штата в Бразилии обязали Apple вернуть зарядный блок в комплект с iPhone. В Procon-SP спросили у Apple, почему она убрала адаптер для зарядки из коробки с iPhone, и потребовали доказать, что это не вредит потребителям и помогает окружающей среде.

Procon-SP сообщило, что Apple не ответила, снизилась ли цена iPhone 12 после удаления зарядного устройства, какова цена iPhone с зарядным устройством и без него, а также сократилось ли количество производимых зарядных устройств.

Procon-SP также обвинило компанию в несоответствии устройств заявленным в рекламе характеристикам, сообщает G1. Речь идет о рекламе iPhone 11 Pro, где смартфон подставляют под струю воды, заявляя, что он «выдерживает погружение на глубину до 4 м в течение 30 секунд». На поломки из-за погружения в воду не распространяются условия гарантии Apple, отмечает Procon-SP.

В 2020 году Apple впервые убрала из комплекта новых iPhone адаптер питания и наушники EarPods. Компания считает, что продолжая класть в комплект каждого нового iPhone аксессуары, она только вредит природе.

Во Франции устройства обязали продавать только с наушниками, однако Apple не стала менять коробку, а просто начала класть iPhone 12 в другие коробки, в которых уже лежат EarPods.

 
 
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Бразильские власти обязали Apple вернуть зарядные блоки в комплект в декабре.
 
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