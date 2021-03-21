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В Бразилии Apple оштрафовали на два миллиона долларов за отсутствие адаптера питания в комплекте
Источник материала: Tut.by
Управление по защите прав потребителей бразильского штата Сан-Паулу (Procon-SP) оштрафовало Apple за «за вводящую в заблуждение рекламу, продажу устройства без зарядного устройства и несправедливые условия». Об этом
В декабре 2020 года власти штата в Бразилии
Procon-SP сообщило, что Apple не ответила, снизилась ли цена iPhone 12 после удаления зарядного устройства, какова цена iPhone с зарядным устройством и без него, а также сократилось ли количество производимых зарядных устройств.
Procon-SP также обвинило компанию в несоответствии устройств заявленным в рекламе характеристикам,
В 2020 году Apple впервые
Во Франции устройства
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Бразильские власти обязали Apple вернуть зарядные блоки в комплект в декабре.
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