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Саша Филипенко: «И Неман нашего счастья выйдет из берегов!»

21.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Белорусский писатель написал эссе о Дне большой пробки, которое стало вирусным.

Саша Филипенко: «И Неман нашего счастья выйдет из берегов!»

– Я вижу, как многие мои друзья сейчас грустят, поэтому хочу напомнить только, что совсем скоро наступит день великой пробки, когда все мы поедем в аэропорт, чтобы встретить близких, которые против воли покинули страну, – пишет эссе-мантру Саша Филипенко. – И мы соберемся у Стелы, где состоится грандиозный миллионный концерт! И мы придем с родными флагами, и вместе с нами будут петь и N.R.M, и Naviband, и Михалок! И мы споем все наши любимые песни, и на сцену поднимутся ребята, которые так долго были в тюрьмах, и мы будем аплодировать им!

И мы будем аплодировать и Маше, и Сане Василевичу, и мы не забудем других! И мы не забудем о минуте молчания, и мы вспомним и Романа, и Микиту, и других Героев! И миллион будет молчать...

И после мы отвлечемся только на большой экран, на котором в прямом эфире на здание правительства вернется Пагоня, и мы споем наш Гимн, и мы закричим, и улыбнемся, и заплачем, и мальчишки, и девчонки, и ребята, которые еще не определились, но уже точно знают, что этот рассвет они встретят у Стелы, где больше не будет ни бусиков, ни тихарей, ни колючей проволоки, но будет огромный Сцяг, который мы уже приносили сюда!

И мы будем петь, и мы охрипнем! И только рано утром мы разойдёмся по домам, и у всех нас (чего уж тут таить) в это утро будет болеть голова, потому что мы выпьем так много шампанского, что в Новой стране случится первый дефицит! И Неман нашего счастья выйдет из берегов!

И мы улыбнемся новому дню! И все это будет так скоро, что сейчас совершенно точно и ни в коем случае нельзя унывать!

 
 
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Белорусский писатель написал эссе о Дне большой пробки, которое стало вирусным.
 
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