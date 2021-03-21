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Будет тяжело. Какая судьба ждет ПВТ и его руководителя Янчевского?
Источник материала: UDF
Фото: dev.by
Один раз, после летних событий, ПВТ уже удалось отстоять благодаря энергии опытного царедворца Всеволода Янчевского. Он отбился с поддержкой части аппарата и аргументами, что «Лукашенко не может сам же и погубить свое лучшее детище», и что «взгляды программистов — это не предательство, а всего лишь реальности даты календаря».
Тогда выросли только налоги, но угроза не ушла, и борьба обостряется. Она носит кулуарный характер, присущий этой системе — аналитические записки, доносы, забеги по кабинетам.
Сейчас руководители ИТ-бизнесов в частных беседах делятся, что в последнее время часто стали слышать от людей, которым нельзя доверять, вопросы в духе «а как думаешь, что бы было, если бы ПВТ закрыли?». Для чего собирается эта информация, очевидно.
Противники ПВТ набирают силу — это люди в одинаковых туфлях, которые верят, что российской ренты с гаком хватит и на «людей с государственным мышлением», и немного на врачей с учителями.
Айтишники для них — это латентные предатели, которые всегда будут смотреть на Запад, а Янчевский — ничем не лучше сотен других уволенных менеджеров госсектора, которые «провалили» работу и допустили расцвет «антигосударственных» настроений на доверенном участке.
Интересно наблюдать, как эхо этой этой кабинетной борьбы выливается в паблик.
Накануне совещания у Лукашенко его помощник Бельский выступает с заявлением, что криптовалюты — это спекуляция.
Представитель Минобразования Касперович также заявляет, что айтишников экономике Беларуси больше не нужно и наборы будут урезаны — он «так видит».
Естественно, работодатели Беларуси видят другое: ИТ высасывает более-менее толковых специалистов из абсолютно всех сфер, требуя еще и еще — на rabota.tut.by сегодня более 2600 вакансий только разработчиков.
Что должно случиться через 4 года, чтобы тренд изменился?
Подсказка в выступлении депутата-комсомольца Клишевича на страницах главной официальной газеты, под подзаголовком «экономические предпосылки переворота»:
«Мы не можем иметь внутри страны целый анклав с невнятным идеологическим наполнением. [ … ] Надо бороться с причинами переворота».
В качестве лирического отступления можно подчеркнуть особый цинизм в выборе личности для озвучивания планов зарезать ПВТ в «СБ « — функционер БРСМ Клишевич. Не каждый ли бээрэсэмовец смотрится у Янчевского как у увеличенное зеркало — тот был первым руководителем организации, прыгнул до неба. И результаты его работы предлагает уничтожить новый комсомолец.
Интересно, наблюдая сейчас как уменьшенная копия предлагает вернуться к сохе и лаптям, понимает ли Янчевский, как сам выглядел 20 лет назад?
Сейчас за ПВТ публично никто не вступается, трибуны в государственных СМИ для этого почти нет. Янчевский единолично и по роду деятельности должен успокаивать: «Катастрофы нет, экспорт растет».
Вероятно, в деле отстаивания ПВТ он будет опираться, среди прочего, и на хорошие отношения со Снопковым и новым президентом Национального олимпийского комитета.
Идея симпатизирующих ПВТ в том, чтобы сохранить хоть какие-то институты, опираясь на которые страна могла бы вернуться к нормальной жизни в посткризисное время, после 12-летней стагнации.
Но тихое бегство компаний и людей происходит прямо сейчас и нет причин надеяться на чудо, если общая атмосфера в стране не изменится. ПВТ может стать потерянным образом того, как могли бы выглядеть и другие сферы экономики, если бы государство не сунуло туда свой социально-ориентированный облик.
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Противники ПВТ набирают силу — это люди в одинаковых туфлях.
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