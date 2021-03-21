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Колю Лукашенко осудили за «грязную игру
Источник материала: UDF
Николай Лукашенко на льду / Андрей Болко
Это произошло 20 марта во время матча команды Александра Лукашенко со сборной Брестской области. На льду столичной «Олимпик Арены» команда руководителя Беларуси предсказуемо разгромила соперника 11:6.
Коля Лукашенко на скамье штрафников / «Пул Первого»
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Это произошло 20 марта во время матча команды Александра Лукашенко со сборной Брестской области.
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