ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Колю Лукашенко осудили за «грязную игру

21.03.2021 13:57 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Колю Лукашенко осудили за «грязную игру
Николай Лукашенко на льду / Андрей Болко
Николая Лукашенко впервые удалили с хоккейного матча за «грязную игру» и он просидел на скамье штрафников две минуты.

Это произошло 20 марта во время матча команды Александра Лукашенко со сборной Брестской области. На льду столичной «Олимпик Арены» команда руководителя Беларуси предсказуемо разгромила соперника 11:6.

Колю Лукашенко осудили за «грязную игру

Коля Лукашенко на скамье штрафников / «Пул Первого»
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это произошло 20 марта во время матча команды Александра Лукашенко со сборной Брестской области.
 
Новости дня
Новости разные
 
Саша Филипенко: «И Неман нашего счастья выйдет из берегов!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by