В Каменце установили первый памятник грецкому ореху в Беларуси. Его стоимость – около 12 тысяч рублей









Памятник грецкому ореху в Каменце. Источник фото Служба информации «БГ»





сообщает газета «Навiны Камянеччыны». В Каменце на площадке возле новой базы МЧС, которая находится на улице Матросова, установили первый в Беларуси памятник грецкому ореху. Высота дерева – 3,5 метра. Стоимость – около 12 тысяч рублей. Он появился благодаря инициативе коммунальных служб, а его изготовление оплатили предприятия-спонсоры. Недостающую сумму взяли из районного бюджета. Об этомгазета «Навiны Камянеччыны».













Сообщается, что рассматривались разные варианты того, что можно было установить на площадке возле базы МЧС. В итоге обратили внимание на то, что в Каменце на некоторых подворьях растет грецкий орех, у которого плоды чуть ли не втрое крупнее, чем у обычного.





«Некоторые граждане даже называют его «каменецким», что, конечно, неправильно, но к какому именно виду принадлежит этот орех, никто толком не знает. Вроде похож на сорт «Великан», информацию о котором можно найти в интернете, но счастливчики, у которых растет «каменецкий» орех, убеждены, что «наш» и его крупнее раза в полтора», – пишет kamenec.by.













Детализация точная: плоды для памятника отливали с формы, сделанной с оригинального ореха, который есть в Каменце. Поэтому некоторые плоды висят на ветках еще зелеными. На других кожица уже треснула и виднеется золотистая костянка. Третьи уже созрели, упали и лежат под деревом.





«Нас спрашивают: а чего так листьев на дереве мало? Так ведь осень!», – отшучиваются коммунальники.













Вокруг памятника поставили ограждение, а рядом установили видеокамеру.





«Это делается в том числе и в целях безопасности. У листьев очень острые края, и порезаться о них можно запросто», – объяснил директор КУМПП ЖКХ «Каменецкое ЖКХ» Павел Заграй.





«Но нам хочется верить, что эта видеокамера будет фиксировать только хорошие моменты городской жизни», – пишет kamenec.by.





Также сообщается, что в Беларуси еще не устанавливали памятник грецкому ореху. А в мире лишь в трех местах есть похожие памятники: в Ванкувере (Канада), Камане (Турция) и в селе Волосское Днепропетровской области (Украина). Но в этих местах установлен памятник плоду, а не дереву, как в Каменце.





Фото: «Навiны Камянеччыны»











