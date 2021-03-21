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Федута: А чего все возбухли-то, что Лукашенко назвал кандидатами в преемники Караева и Караника?
Источник материала: Партизан
Он коллег-журналистов классно потроллил: мол, захочу -- выберут даже их!
А чего все возбухли-то, что АГЛ назвал кандидатами в преемники Караева и Караника,
Он коллег-журналистов классно потроллил: мол, захочу -- выберут даже их! По-другому тот факт, что были названы два главные раздражителя прогрессивной общественности 2020 года, и трактовать-то нельзя. А тут просто все возбухли!
Коллеги, "сбухайте" назад! Или просто -- побухайте от радости. Оно как-то само пройдет.
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Он коллег-журналистов классно потроллил: мол, захочу -- выберут даже их!
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